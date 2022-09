Immer mehr Fälle von Spielsucht: Wenn Zocken zur Krankheit wird

Glücksspielsucht ist vor allem bei Männern verbreitet. Wo sie und Angehörige im Allgäu Hilfe bekommen und wie ein Kinderbuch die Prävention unterstützen soll.

Viele Menschen spielen gelegentlich um Geld, ohne gleich süchtig zu werden. Doch für manche entsteht durch übermäßiges Glücksspielen ein ernsthaftes Problem – die Zahl der Abhängigen steigt auch im Allgäu. Für diese Entwicklung gibt es mehrere Gründe.

Anfangs ging Sebastian einmal pro Woche in die Spielhalle, verzockte dort bis zu 150 Euro. „Das war immer mein Limit – manche verzocken ja sogar Haus und Hof.“ Nach einem Monat spielte er schon zweimal wöchentlich dort. Dann zog der 37-jährige Gastronom die Notbremse – und ließ sich in die Klinik Hirtenstein in Bolsterlang ( Oberallgäu) einweisen – „bevor ich da gar nicht mehr rauskomme“. 15 Wochen bleibt er dort; die Kosten übernimmt die Rentenversicherung. „Ich hatte Stress, Frust und war einsam“, nennt Sebastian als Gründe für seine Spielsucht. Die sei letztlich ein „Ventil“ gewesen.

In Bayern gelten aktuell etwa 33.000 Menschen als krankhafte Glücksspieler, weitere 35.000 zeigen ein problematisches Spielverhalten. Um diesen Menschen zu helfen, wurde die LSG eingerichtet. Sie ist Ansprechpartner für Betroffene, deren Angehörige und das Fachpublikum. Rund zwei Millionen Euro stellt der Freistaat jährlich dafür zur Verfügung.

"Das Rauschmittel ist das Geld"

Einer, der nah an den Betroffenen dran ist, ist Stefan Marx. Er arbeitet in der Psychosozialen Beratungsstelle der Arbeiterwohlfahrt in Memmingen. Dort befindet sich eine von bayernweit 22 auf Personen mit Glücksspielproblemen spezialisierte Fachstellen. Zur Beratung nach Memmingen kommen jährlich etwa 60 Personen – fast ausschließlich Männer. Bayernweit wurden 1364 Betroffene und 423 Angehörige allein im Jahr 2020 beraten. „Das Rauschmittel der Glücksspielsüchtigen ist das Geld“, erklärt Marx. Wegen des extremen Verlangens nach einem Gewinn und den damit verbundenen Glücksgefühlen werde die Vernunft ausgeschaltet. Da werde gelogen und verharmlost.

Durch die Corona-Pandemie und der seinerzeit länger geschlossenen Spielhallen habe sich das Problem ins Internet verlagert und laut Suchtberater Marx auch vergrößert. „Dort ist die Hemmschwelle noch niedriger und das Zocken am PC oder Handy mehr oder weniger anonym möglich.“ Auch Jugendliche würden sich inzwischen dort aufhalten. „Dort erleben sie eine Traumwelt, in der sie abschalten können.“

Sportwetten nehmen zu

Im Fokus stünden vor allem Sportwetten. Allein die Teilnahme an illegalen Sportwetten ist nach Angaben der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung bei Männern im Alter zwischen 18 und 20 Jahren in den vergangenen drei Jahren von 5,7 auf 12,8 Prozent gestiegen. Diese Zahlen sind laut Marx auf unsere Region übertragbar. Aus Sicht des Sozialpädagogen gibt es für den Anstieg mehrere Gründe: Zum einen habe das Angebot an Wettbüros und entsprechenden Plattformen im Internet zugenommen. Damit steige auch die Versuchung. Zudem könne nahezu rund um die Uhr auf fast alles gewettet werden.

Das Glücksspiel wirke auf Süchtige wie ein Teufelskreis, sagt Marx. „Wenn ein Spieler verliert, ist das ein negatives Erlebnis. Was macht er dann, um wieder ein positives Erlebnis zu bekommen? Er spielt wieder.“

Viele Glücksspielsüchtige geraten in eine Schuldenfalle, was wiederum die Familien belastet. „Besonders Kinder leiden stark darunter – sei es durch Schamgefühle, Ausgrenzung oder finanzielle Probleme“, sagt Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek. Er stellt den Viertklässlern der Elsbethenschule in Memmingen während eines bundesweiten Aktionstags gegen Glücksspielsucht am 26. September mit Autorin Gundi Herget das neue Buch „Mein Papa, die Unglücksspiele und ich“ der (LSG) vor. Es ist als Detektivgeschichte geschrieben, liefert aber auch Sachinformationen. Es geht es um Glücksspielsucht in einer Familie.

Neues Buch soll Familien helfen

„Prävention ist hier enorm wichtig, weil diese Kinder ein erhöhtes Risiko haben, selbst eine Suchterkrankung oder eine andere psychische Erkrankung zu entwickeln“, erklärt Holetschek. Ab dem 28.September gibt es das Buch als kostenlosen Download auf der Internetseite der Landesstelle unter www.lsgbayern.de. Gedruckte Exemplare können ab November bei der LSG bestellt werden.

Auch für die Glücksspielsüchtigen gibt es Hilfe – in Form einer Therapie. „Doch diesen Weg gehen Betroffene erst dann, wenn das Problem richtig groß wird“, weiß Stefan Marx aus jahrelanger Erfahrung. Es sei ein langer und beschwerlicher Weg, vergleichbar mit dem eines Alkoholikers, der „trocken“ bleiben will. Und er setze die Einsicht des Betroffenen voraus, aus seinem Teufelskreis auszubrechen. Es sei ein starker Wille nötig – samt Unterstützung des persönlichen Umfeldes. „Denn keine Sucht ist wirklich heilbar – die Erinnerung an die vermeintlichen Glücksgefühle bleiben.“ Daher bräuchten Süchtige eine Alternative, in der sie andere Glücksgefühle finden. „Dafür können in einer Therapie Strategien entwickelt und trainiert werden.“

Darauf hofft und setzt auch Sebastian. Mehrmals in der Woche geht er in der Klinik Hirtenstein zu Gruppen- und Einzelgesprächen, treibt viel Sport und arbeitet auch mal in der Küche. Nach den 15 Wochen stationärer Therapie will er in ein neues Leben starten. Die Arbeit in der Gastronomie bleibt, die ihm viel Spaß macht. „Aber ich will mir neue Freunde suchen, eine Familie gründen und auch alte Hobbys wiederbeleben.“

Beratungsstellen im Allgäu

Hilfe bekommen Glücksspielsüchtige und ihre Angehörigen im Allgäu bei diesen Einrichtungen:

Bolsterlang: Fachklinik Hirtenstein

Füssen: Caritasverband

Kaufbeuren: Caritasverband

Kempten: Caritasverband

Memmingen: AWO-Bezirksverband Schwaben

Mindelheim: AWO-Bezirksverband Schwaben

