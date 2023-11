Wenn die Halskette zu Geld gemacht werden muss: Immer mehr Menschen verkaufen ihr Gold

Um über die Runden zu kommen, müssen immer mehr Menschen ihr Gold verkaufen. Goldhändler aus dem Allgäu berichten über Schmuck, Münzsammlungen und Zahngold.

Viele Menschen müssen sich in diesen Zeiten von Dingen trennen, die sie eigentlich behalten möchten. Und zwar, um finanziell über die Runden zu kommen. Andreas Schuler merkt das. Sein Unternehmen kauft unter anderem Gold an, in Kaufbeuren und in Memmingen sind zwei seiner neun Filialen. Etwa 50 Prozent mehr Menschen seien es derzeit im Vergleich zu den vergangenen Jahren, die mit Gold zu seinen Ankaufsstellen kämen. Auch Marcus Tasan, Juwelier und Goldhändler aus Kempten, hat das Gefühl, dass unter anderem wegen der verschiedenen Krisen mehr Menschen als früher ihr Edelmetall zu Geld machen müssen. Er habe seinen Kunden schon immer gesagt, dass Gold in sehr schwierigen Zeiten "ein Sicherheitsanker ist". "Zudem unterliegen Edelmetalle im Gegensatz zum Geld nicht der Kaufkraftentwertung."

Vor allem ältere Menschen nähmen an den Tischen des Goldhändlers Platz, sagt Andreas Schuler, der Mitglied im Berufsverband Deutscher Münzfachhandel ist. Schmuck und Münzen landen dann auf den Tabletts mit rotem Samtbezug. Manchmal auch Goldzähne, aber das werde immer seltener. Wer aber noch welche hat und verkaufen will, könne sich davon oft leichter trennen als etwa von Schmuck. Der habe meist neben dem materiellen auch einen hohen individuellen Wert. So erzählten viele Kunden im Gespräch mit den Mitarbeitern, dass es ihnen schwer falle, etwa eine Kette oder einen Ring zu verkaufen, sagt der Unternehmensinhaber. Oft seien solche Stücke über mehrere Generationen vererbt worden. Doch um über die Runden zu kommen, müssten sie häufig zu Geld gemacht werden.

Ebenfalls nähmen Fälle stark zu, in denen Menschen ihr Gold verkauften, um sich mal etwas Besonderes leisten zu können, etwa einen Urlaub. Vom monatlichen Einkommen, etwa der Rente, könnten viele mittlerweile solche Sonderausgaben nicht mehr bezahlen. Doch auch ein Blick auf den Goldkurs veranlasse einige Menschen derzeit, zu verkaufen, sagt Markus Tasan vom Goldhaus Kempten: Aktuell sei der Kurs hoch, das Edelmetall somit auch mehr wert. Unter anderem ungewöhnliche Ereignisse wie ein Kriegsausbruch trügen dazu bei, dass Gold teurer wird.

Beide Unternehmen verkaufen auch Gold an Privatleute. Etwa als langfristige Wertanlage. Früher sei es bei ihm aber mehr gewesen, sagt Schuler. Die Zahl der Käufer sei um 50 bis 60 Prozent zurückgegangen. Deutlich mehr Menschen hätten derzeit nicht ausreichend Geld, um in Edelmetalle zu investieren.

Was passiert mit Goldkette, Ohrring, Zahn und Co., wenn ein Händler sie angekauft hat? Andreas Schuler arbeitet mit einem Unternehmen zusammen, das Gold einschmilzt. Das geschehe in einer hochtechnologisierten Anlage. Daraus werden dann Barren geformt, die wieder in den Verkauf gehen.

Doch Gold sei nicht gleich Gold: Am Dienstagvormittag kostete ein Gramm 750er-Gold knapp 44 Euro. 750 bedeutet, dass in einem Gramm 75 Prozent Gold stecken. Der Rest bestehe beispielsweise aus Kupfer oder Silber. 44 Euro für ein Gramm: Das sei der Preis, mit dem an der Börse gehandelt werde, sagt Schuler. Das sei aber nicht Betrag, der an private Goldverkäufer gezahlt werden könne. Denn das Ankauf-Unternehmen müsse auch seine Kosten begleichen, etwa für das Einschmelzen und Weiterverarbeiten des Edelmetalls.

Damit Kunde und Ankäufer auch wissen, welche Qualität etwa eine Kette hat, wird der Schmuck geprüft. Oft zeigten Stempel im Gold an, um welche Legierung es sich handelt, also um 333er-, 585er- oder 750er-Gold, erklärt Schuler. Fehlt eine solche Prägung, könnten seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das Edelmetall überprüfen. Beispielsweise sei es möglich, vorsichtig ein wenig abzureiben und diesen minimalen Anteil chemisch zu untersuchen. Mittlerweile gebe es Geräte, die das Innere eines Goldgegenstands prüfen könnten. Denn es gebe auch Fälschungen, die vielleicht außen aus Gold seien, deren Kern aber aus einem anderen Metall bestehe.

Und wie können sich Kunden absichern? Sie sollten sich mehrere Angebote einholen, rät Schuler. So könnten sie sicher gehen, dass sie nicht zu wenig Geld erhalten. Ein ordentlicher Goldhändler prüfe die Ware zudem vor den Augen des Kunden. Und eine geeichte Waage stehe bereit, die bis auf zwei Nachkomma-Stellen genau das Gewicht anzeige. „Ich würde auch niemanden nach hause kommen lassen“, das sei unüblich in der Branche, sagt Schuler. Aus Sicht von Marcus Tasan ist es auch wichtig, dass sich Kunden, die Gold kaufen möchten, von einem seriösen Händler beraten lassen. Wenn beispielsweise absehbar sei, dass demnächst ein kleinerer Geldbetrag benötigt wird und Gold verkauft werden muss, bringe es nichts, sich zuvor einen großen Barren anzuschaffen.