Unsere Mutmacher zum Wochenende: Diese guten Ereignisse haben das Allgäu bewegt

Ein ganz besonderer Geburtstag in Kempten, ein Vize-Europameister in Kirchdorf und zwei besonders mutige Mädchen in Langweid: Die guten Nachrichten der Woche.

17.06.2022 | Stand: 14:09 Uhr

Angesichts der aktuellen Nachrichtenlage fällt es schwer, nicht immer nur die schlechten Ereignisse vor Augen zu haben. Das wollen wir in unserer wöchentlichen "Good News"-Serie ändern und unseren Lesern die Meldungen in Erinnerung rufen, die beweisen: Trotz Corona und Krieg gibt es sie, die guten Nachrichten aus dem Allgäu und der Welt.

Gute Nachrichten aus dem Allgäu: Das sind die Good News zum Wochenende

Kempten: In Kempten feierte diese Woche Gertraud Führer ihren Geburtstag. Im Grunde nichts ungewöhnliches, in diesem Fall allerdings doch, denn Führer ist die älteste Bürgerin der Stadt. Welche Schicksalsschläge sie in den 108 Jahren ihres Lebens verkraften musste und welcher Sport ihr Leben prägte.

So alt wie Gertraud Führer ist noch nie ein Mensch in Kempten geworden. In dieser Woche feierte sie ihren 108. Geburtstag. Bild: Familie Hackner

Memmingen: Linus Weber ist bei der Junioren-Europameisterschaft im Kunstradfahren Vize-Europameister geworden. Jetzt wurde der 14-Jährige gemeinsam mit seinen Teamkollegen Adrian Bast und Maximilian Keller, die Deutscher Schülermeister wurden, in Kirchdorf geehrt. Dabei wurden sie begeistert empfangen und beglückwünscht.

Linus Weber, Adrain Bast und Maximilian Keller beim Empfang. Bild: Siegfried Rebhan

Kaufbeuren: Am Bezirkskrankenhaus (BKH) Kaufbeuren bietet Eva Schmuck eine tiergestützte Therapie mit ihre achteinhalbjährige Labradorhündin Emma an. Gerade bildet sie dafür auch die Hündin Käthe dafür aus. Wie sie und ihre Hunde den Patienten an der Klinik für Forensische Psychiatrie und Psychotherapie am BKH helfen kann hat sich unsere Redaktion einmal etwas genauer angesehen.

Ergotherapeutin Eva Schmuck arbeitet mit Emma (rechts) am Bezirkskrankenhaus in Kaufbeuren unter anderem mit Suchtpatienten. Auch die kleine Käthe wird zum Therapiebegleithund im Gesundheitswesen ausgebildet. Bild: Georg Schalk

Marktoberdorf: Die Badesaison im Allgäu ist in vollem Gange und bei den aktuellen Temperaturen zieht es immer mehr Menschen ins Wasser. Um diesen Menschen im Ernstfall bestmöglich helfen zu können, haben neun Mitglieder der Kreiswasserwacht im Ostallgäu im Rahmen des Lehrgang "Wasserretter" an zwei Wochenenden zusammen trainiert. Was sie dabei gelernt haben und wie ihr Fazit zum Lehrgang ausfiel.

Allgäu: Im ganzen Allgäu fanden am Donnerstag Fronleichnamsprozessionen statt. In dieser Bildergalerie haben wir die schönsten Bilder der Prozession in den verschiedenen Kemptener Gemeinden für Sie gesammelt:

Kempten: So feierten die Pfarreien Fronleichnam

Good News aus Bayern: Diese positiven Nachrichten gab es diese Woche

Bayern: Zwei Mädchen haben in Langweid eine Ertrinkende aus einem Badesee gerettet. Mithilfe weiterer Passanten konnte die Frau so aus dem Wasser gezogen und wiederbelebt werden. Miley Henle und Vivienne Wehner erzählen von ihrem aufregenden Erlebnis und warum es für sie keine Frage war, sofort zu helfen.

Langweid, Langweider Baggersee, zwei Mädchen, die Freundinnen v.l.: Vivienne Wehner und Miley Henle, retten eine Frau vor dem Ertrinken Bild: Andreas Lode

