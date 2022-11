Unsere Mutmacher zum Wochenende: Diese guten Nachrichten gab es diese Woche aus dem Allgäu

Die (fast) beste Therme, die schönste Kleinstadt oder die besten Dorfläden: Das war die Woche der Superlative im Allgäu. Das sind unsere Good-News.

18.11.2022 | Stand: 16:09 Uhr

Angesichts der aktuellen Nachrichtenlage fällt es schwer, nicht immer nur die schlechten Ereignisse vor Augen zu haben. Das wollen wir in unserer wöchentlichen "Good News"-Serie ändern und unseren Leserinnen und Lesern die Meldungen in Erinnerung rufen, die beweisen: Trotz Corona und Krieg gibt es sie, die guten Nachrichten aus dem Allgäu und der Welt.

Gute Nachrichten aus dem Allgäu: Das sind unsere Good News

Unterallgäu: Das nass-kalte Herbstwetter geht so langsam in winterliche Kälte über. In dieser Zeit wirken Saunen, warme Bäder und Co. noch einmal besonders anziehend. Was ein Glück, dass in Bad Wörishofen im Unterallgäu laut dem Reiseportal Travelcircus die zweitbeste Therme in ganz Deutschland steht. Bei einem Ranking der Thermen- und Wellnesbäder hat das Portal 168 Bäder in Deutschland, Österreich und der Schweiz verglichen. Warum die Therme Bad Wörishofen so weit vorn liegt und welches Bad es sonst noch unter die Top-Ten geschafft hat.

Die Therme Bad Wörishofen ist auch für seine architektonische Besonderheit, seine komplett zu öffnende Glaskuppel, bekannt. Bild: Ralf Lienert (Archivbild)

Füssen: Das Allgäu schnitt diese Woche in den Rankings gut ab, wie es scheint. Denn Deutschlands beliebteste und fotogenste Kleinstadt 2022 liegt im Allgäu - genauer gesagt im Königswinkel: Füssen. Unter 1012 Konkurrenten hat sich die Stadt, die durch die Nähe zum Schloss Neuschwanstein, Schloss Hohenschwangau und mit dem Festspielhaus Neuschwanstein jedes Jahr massenhaft Touristen anlockt, beim Test des Reiseportals Travelcircus durchgesetzt. Platz zwei und drei: Winterberg im Sauerland (Nordrhein-Westfalen) und das fränkische Juwel Rothenburg ob der Tauber. Nach welchen Kriterien entschieden wurde und welche Kleinstädte in Deutschland noch beliebt sind, lesen Sie hier.

Füssen von oben: Ansicht des ehemaligen Kloster St. Mang, heute genutzt als Rathaus, der Stadtpfarrkirche St. Mang und dem Hohen Schloss Füssen im Hintergrund. Außerdem zu sehen: die Altstadt Füssen, die Reichenstraße und der Forggensee. Bild: Benedikt Siegert (Archivbild)

Marktoberdorf: Nach jahrzehntelangem Hin und Her sind die Bauarbeiten am Tunnel in Bertoldshofen - einem der größten Straßenbauprojekte im Allgäu - nun vollendet. Zur Einweihung soll es am Samstag, 19. November ein großes Fest geben. Die Verkehrsfreigabe soll noch vor Weihnachten erfolgen. Der Tunnel liegt auf der lang geplanten Umgehungsstraße von Marktoberdorf. Erst im Mai haben unbekannte Täter noch 650 Meter an bereits verlegten Kupferkabeln aus dem Tunnel gestohlen und so die Bauarbeiten verzögert. Die Gesamtkosten des Projekts der Umgehungsstraße belaufen sich auf rund 100 Millionen Euro - etwas mehr als die Hälfte verschlang der Tunnelbau.

Feuertest im neuen Tunnel Bertoldshofen

Feuertest im neuen Tunnel Bertoldshofen: Vor der Verkehrsfreigabe wird mittels eines Simulators ein Autobrand nachgestellt. Damit soll herausgefunden werden, ob die Sicherheitstechnik ordnungsgemäß funktioniert.

Buchloe/ Waal: Der Dorfladen in Waal (Kreis Ostallgäu) wurde zusammen mit zwei anderen Dorfläden aus dem Allgäu - in Wald (Ostallgäu) und Krugzell (Oberallgäu) - vom Bundesverband der Bürger- und Dorfläden mit fünf von fünf Sternen ausgezeichnet. „Das Einkaufen ist hier viel persönlicher“, sagt Hildegard Hallmen, die den Dorfladen in Krugzell seit 18 Jahren führt. Was die drei Dorfläden und ihre Besitzerinnen ausmacht, lesen Sie hier.

Verkäuferin Angi Derksen-Pfrengle bedient Damian Salazar mit Carla aus Waal. Bild: Matthias Becker (Archivbild)

Kempten: Nach einer Reihe von Top-Stars, die ihre Auftritte bei den Königswinkel Open Airs 2023 bestätigt hatten, gab es diese Woche auch eine große Ankündigung für die Open-Air-Saison in Kempten: Peter Maffay und Sarah Connor werden im Juni 2023 die Bühne auf dem Kemptener Hildegardplatz rocken. Das verkündeten die Veranstalter diese Woche. Die Open Airs zu Füßen der Kemptener Basilika St. Lorenz waren bereits 2022 mit den Dropkick Murphys ein Highlight für viele Allgäuer.

Peter Maffay - hier bei seinem Auftritt 2015 in der Big Box Allgäu in Kempten - gibt 2023 wieder ein Open-Air-Konzert auf dem Hildegardplatz in Kempten. Bild: Ralf Lienert

Memmingen: Gerade erst hat der Winterflugplan am Allgäu Airport in Memmingen eingesetzt, schon gibt es Neuigkeiten für den Flugsommer 2023: Fünf neue Ziele steuern die Fluggesellschaften vom Flughafen Memmingen nächsten Sommer an: Korfu, Malta, Neapel, Valencia und Krakau. Wann und wie oft die Flieger starten, lesen Sie hier.

Oberallgäu: Die beiden Allgäuer Autoren Volker Klüpfel und Michael Kobr haben ihren neuesten Streich veröffentlicht - und zwar einen ohne den Allgäuer Kult-Kommissar Kluftinger. Die Geschichte führt die Leser nach Frankreich an die Cote d'Azur. Dort arbeitet ein gewisser Monsieur Lipaire als Hausmeister für die Inhaber von Zweitwohnsitzen und -Villen. Warum sich die Namen Lipaire und Liebherr so ähnlich sind und warum der ehemalige Apotheker aus Deutschland nach Frankreich ausgewandert ist, lesen Sie hier.