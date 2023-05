Good News - das sind unsere Mutmacher der Woche

Endlich Biergarten-Wetter, die ersten Freibäder öffnen und eine Allgäuerin ist zur Bierkönigin gekürt worden: Das sind die guten Nachrichten der Woche.

27.05.2023 | Stand: 08:34 Uhr

Nach all dem Regen kämpft sich endlich die Sonne durch. Es ist Zeit für einen Ausflug in den Biergarten oder eine Abkühlung im Freibad. Es gibt aber noch weitere Gute Nachrichten, die den Menschen im Allgäu zwischen all den ernsten Themen, die täglich in den Medien kursieren, ein Lichtblick sein können.

Wir haben sechs Themen der vergangenen Tage herausgesucht, die das Allgäu in gute Laune versetzen.

Es ist Biergartenwetter im Allgäu

Eine Allgäuerin ist Bierkönigin

Getränkemarkt eröffnet in Buchloe

Hochgelegene Berghütten öffnen bald

Freibad Cambomare in Kempten

Neues Ausbildungszentrum bei Huhtamaki in Ronsberg

Es ist Biergartenwetter im Allgäu

Der Regen kehrt dem Allgäu endlich den Rücken und die Biergärten öffnen. Ob mit Freunden nach der Arbeit oder mit der Familie nach einer Radtour am Wochenende: Bayerische Küche schmeckt im Biergarten immer noch am besten. Im ganzen Allgäu verteilt gibt es gemütliche Biergärten - mit Mühlrad, mit Bergblick und sogar mit Selbstgebrautem. Unsere Redaktion hat eine Auswahl der schönsten Biergärten im Allgäu zusammengestellt.

Die Biergarten-Saison 2023 steht in den Startlöchern! Wir haben in unseren Redaktionen Tipps gesammelt. Bild: Ralf Lienert

Eine Allgäuerin ist Bierkönigin

Bayern hat eine neue Bierkönigin. Bei der Wahl am Donnerstagabend in München setzte sich die 24-jährige Mona Sommer aus Weitnau (Landkreis Oberallgäu) gegen fünf weitere Finalistinnen durch. Sie folgt auf Sarah Jäger aus der Oberpfalz, die seit 2021 Bierkönigin war. Der Titel ist mit einer Reihe von Verpflichtungen verbunden: „Es sind mindestens etwa 150 Termine, die die Bierkönigin bestreitet“, sagt eine Sprecherin des Brauerbundes.

Mona Sommer aus Weitnau im Oberallgäu ist Siegerin zur Wahl der bayerischen Bierkönigin 2023/2024. Bild: Felix Hörhager, dpa

Getränkemarkt eröffnet in Buchloe

Buchloe hat einen neuen Getränkemarkt. Am Donnerstagmorgen haben die Verantwortlichen der Firma Fristo den neuen Markt in der Rudolf-Diesel-Straße 5 in Buchloe eröffnet. Auf 584 Quadratmetern Verkaufsfläche finden Kundinnen und Kunden nach Angaben des Marktes ab sofort rund 1200 verschiedene Getränkevarianten.

Feierlich eröffneten die Verantwortlichen den neuen Markt. Bild: Matthias Kleber

Hochgelegene Berghütten öffnen bald

Zu Pfingsten und im Laufe der beiden folgenden Wochen öffnen auch die hoch gelegenen Stützpunkte des Alpenvereins in den Allgäuer Alpen. Derzeit sieht es oben zwar noch spät winterlich aus, doch das hänge mit den Niederschlägen der vergangenen Wochen zusammen, erläutert Hubert Kaufmann, Wirt der Fiderepasshütte. Er und seine Helfer haben bereits vor drei Wochen begonnen, alles für die Saison herzurichten.

Noch liegt Schnee in den Höhenlagen der Allgäuer Alpen. Die Fiderepasshütte öffnet am Pfingstsamstag. Bild: Michael Munkler

Freibad Cambomare in Kempten startet in den Sommer

Pünktlich zum Ferienbeginn sind alle Bereiche des Kemptener Freibads Cambomare bei beständigem Wetter komplett geöffnet. Der reguläre Betrieb dauert täglich von 11 bis 19 Uhr. Das Sportbecken ist täglich bereits von 7 bis 8 Uhr geöffnet. Alle weiteren Informationen über die Öffnung finden sie hier.

Sommer, Sonne, Freibadspaß: Das Cambomare-Freibad Kempten eröffnet pünktlich zum Start der Pfingsferien. Bild: Matthias Becker

Neues Ausbildungszentrum bei Huhtamaki in Ronsberg

In Ronsberg investiert der Verpackungshersteller Huhtamaki etwa 300.000 Euro in ein neues Ausbildungszentrum. Die Auszubildenden seien die Zukunft des Verpackungsherstellers, sagt Beate Bardewyck, Geschäftsführerin der Firma Huhtamaki am Standort Ronsberg. Alles über die neue Ausbildungsstelle und warum sie für Azubis so attraktiv ist, lesen Sie hier.