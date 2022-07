Unsere Mutmacher zum Wochenende: Diese guten Geschichten bewegen die Menschen im Allgäu

Ein Kaufbeurer gewinnt die wichtigste Eishockeytrophäe der Welt, in Kempten taucht eine Vermisste wieder auf und Buchloe feiert wieder. Die guten Nachrichten.

01.07.2022 | Stand: 15:35 Uhr

Krieg, Corona, Unwetter - die Nachrichtenlandschaft wird von negativen Neuigkeiten dominiert. Zumindest scheinbar. Dabei fällt es manchmal schwer, auch die positiven Ereignisse im Blick zu behalten. Das wollen wir in unserer wöchentlichen "Good-News"-Serie ändern und unseren Lesern die Meldungen in Erinnerung rufen, die beweisen: Es gibt auch gute Nachrichten im Allgäu und der Welt.

Gute Nachrichten aus dem Allgäu: Das sind die Good News zum Wochenende

Kempten: Alle Zeichen stehen auf Grün beim Stadtfest in Kempten 2022. Nach zweijähriger Durststrecke locken noch bis zum Sonntag, 03. Juli, Bands und DJs wieder die Gäste in die Kemptener Innenstadt. Wie das Programm aussieht und was der Veranstalter sagt.

2021 wurde das Kemptener Stadtfest noch abgesagt. Heuer starten die Feiernden wieder durch. Bild: Ralf Lienert (Archivbild)

Kaufbeuren/Florida: Nico Sturm, der in Kaufbeuren das Eishockeyspielen lernte, hat mit seinem Team Colorado Avalanche den Stanley Cup, die wichtigste Eishockeytrophäe der Welt, gewonnen. Der gebürtige Augsburger absolvierte in der Jugend des ESVK in fünf Spielzeiten insgesamt 165 Spiele. Was sein früherer Trainer dazu sagt, lesen Sie hier.

Nico Sturm wird nach einem Treffer von seinen Teamkollegen beglückwünscht. Bild: John Bazemore

Ostallgäu: Auf der Burgruine Hohenfreyberg hat ein Urlauber aus den USA einen vermeintlichen Dieb beobachtet und gemeldet. Er hatte bemerkt, wie sich ein Mann mit Handschuhen an der Spendenbox für den Erhalt der Burgruine zu schaffen machte und sich mit dem Geld aus dem Staub machte. Als die Polizei den mutmaßlichen Täter stellte, erlebte sie eine Überraschung. Die ganze Geschichte gibt es hier.

Obergünzburg: Nach zweijähriger Zwangspause geht die Allgäuer Radltour endlich wieder an den Start. Nach Angaben der Veranstalter sollen dabei mindestens 2000 Radfahrerinnen und Radfahrer in die Pedale treten. Wo es lang geht und was neben den Radlern sonst noch geboten ist, lesen Sie hier.

Es geht wieder los: Rund 2000 Radlerinnen und Radler sollen bei der Allgäuer Radltour 2022 unterwegs sein. Bild: Landratsamt Ostallgäu/Alfred Michel (Archivbild)

Kempten: Eine vermisste 15-Jährige aus Kempten ist wieder nach Hause gekommen. Das Mädchen war am Abend des 26. Juni dieses Jahres als vermisst gemeldet worden, als sie nicht wie mit den Eltern vereinbart pünktlich zurück war. Nun kehrte sie glücklicherweise wohlbehalten heim.

Buchloe: Endlich tut sich mal wieder was in der Gennachstadt. Beim Sound Art Festival geben sich Bands, Sängerinnen und Poetry-Slammer aus dem Allgäu die Klinke in die Hand. Zumindest wenn das Wetter hält. Das sagen die Künstlerinnen zum anstehenden Auftritt.

Neben vielen anderen Künstlern ist auch die "Band A Story For Reflection" beim Sound Art Festival in Buchloe im Immlepark mit dabei. Bild: Loris Gleixner

