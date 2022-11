Good News - Das sind unsere Mutmacher der Woche

Ein Karateweltmeister aus dem Allgäu, neue Geschäfte in Kaufbeuren, ein dicker Bildband aus dem Unterallgäu: Das sind die guten Nachrichten der Woche.

03.11.2022 | Stand: 18:00 Uhr

Angesichts der aktuellen Nachrichtenlage fällt es schwer, nicht immer nur die schlechten Ereignisse vor Augen zu haben. Das wollen wir in unserer wöchentlichen "Good News"-Serie ändern und die Meldungen in Erinnerung rufen, die beweisen: Trotz Corona und Krieg gibt es sie, die guten Nachrichten aus dem Allgäu und der Welt.

Gute Nachrichten aus dem Allgäu: Das sind die Good News zum Wochenende

Füssen: Im Festspielhaus Neuschwanstein treffen sich am 7. November 50 Top-Winzer aus ganz Europa - die Wein-Convention findet dieses Jahr also im Allgäu statt. Aus Deutschland, Italien, Österreich, Spanien oder Frankreich reisen Winzer an, ungefähr 700 Besucherinnen und Besucher werden erwartet. Kommen kann jeder, egal ob Gastronom, Hotelier oder Privatperson. Die Organisatoren arbeiten daraufhin, die Veranstaltung im Allgäu zu etablieren.

In ihrem Geschäft in Roßhaupten führen Corina Zimmermann (FZ-Getränke) und Gregor Lang nun schon seit ein paar Jahren ein großes Weinsortiment. Tendenz steigend. Auf ihre Einladung hin gastieren am 7. November 50 Top-Winzer aus ganz Europa in Füssen. Bild: Benedikt Siegert

Heather Nova interpretierte in Kempten alte Hits neu

Kempten: Heather Nova, die Songwriterin aus Bermuda, stand am Montag im Stadttheater Kempten auf der Bühne. Mit der Akustikgitarre und einer klaren, warmen Stimme machte sie aus fetzigen Disco-Songs der 70er Jahre eindrucksvolle Balladen. In Kempten spielte sie vor rund 200 Gästen - auch Songs wie „Waiting for a girl like you“ von Foreigner, das auf ihrem ersten reinen Cover-Album zu finden ist.

Sie war live im Stadttheater in Kempten: Songwriterin Heather Nova. Bild: Martina Diemand

Westallgäu: Mehr als 200 Läufer gingen in Simmerberg bei der Allgäuer und Schwäbischen Meisterschaft im Cross- und Waldlauf an den Start. Die heimischen Athletinnen und Athleten räumten ordentlich ab: 16 Titel blieben im Westallgäu, manche von ihnen punkteten gleich doppelt. Das Wetter war optimal und trotz langer Corona-Pause war eine große Anzahl an Kindern beim Lauf mit dabei.

Der 11. Waldlauf der SG Simmerberg war gleichzeitig Allgäuer und Schwäbische Meisterschaft im Cross- und Waldlauf. Das Bild zeigt Stephan Weitzel aus Scheidegg. Bild: Florian Wolf

Die Heimat mit anderen Augen sehen: Ein Bildband aus dem Unterallgäu

Unterallgäu: Der neue Bildband "einBlick" mit mehr als 300 Seiten zeigt faszinierende Orte im Unterallgäu. An vertrauten Orten, von denen viele Einheimische meinen, sie in- und auswendig zu kennen, gibt es bei genauerem Hinsehen doch immer Neues zu entdecken. 15 Fotografen haben Bilder überall in der Region aufgenommen: Innenansichten bekannter Gebäude, Luftaufnahmen, Tiere, verschiedene Menschen und vieles mehr ist ihnen vor die Linse gekommen. Besonderen Charme vermitteln die "Lost Places" im Unterallgäu.

Einblick in das Kloster Ottobeuren, entnommen aus dem neuen Bildband „einBlick“. Bild: Tobias Hartmann

Kaufbeuren: In die Innenstadt sind einige neue Läden eingezogen und haben entweder schon eröffnet oder stehen kurz davor. Eine Art Wiener Caféhaus, die "Kantine frisch und fair", ein neuer Coworking-Space, ein Immobiliengeschäft, ein Schmuckverkauf, ein Thai-Massage Laden, ein Tattoo Studio und vieles mehr findet sich nun in Kaufbeuren.

In der Kaufbeurer Schmiedgasse eröffnet Ende des Monats ein neues Café. Bild: Mathias Wild

Nur 150 Exemplare: Eine neue Auflage des Alt-Oberdorfer Kalenders

Marktoberdorf: Einen Kalender mit historischen Bildern vom alten Marktoberdorf verkauft das Geschäft Foto Hotter ab sofort wieder vor Ort - den Alt-Oberdorfer Kalender. Seit 2009 gibt es den Kalender jährlich, er hat also in Marktoberdorf eine gewisse Tradition. Die Fotos doppeln sich nicht, passen zur jeweiligen Jahreszeit und spannen einen Bogen vom Anfang des 20. Jahrhunderts bis in die 1970er Jahre. Es wurden lediglich 150 Exemplare gedruckt.

Dieses Bild wurde 1910 am Marktplatz aufgenommen. Rechts befindet sich heute das Sporthaus Huttner, ein Gebäude weiter hinten das Restaurant „Zum Sailer“. Bild: Foto Hotter

Immenstadt: Andree Kielholtz aus Immenstadt sicherte sich bei der Karate-WM in Italien zwei Mal den Weltmeistertitel - und das mit 55 Jahren und obwohl er eigentlich seit neun Jahren seinen Rücktritt von der Kampfsportbühne feierte. Zwei Mal Gold und ein Mal Silber sicherte sich Kielholtz in Palermo. Lediglich zwei Monate hatte er sich zuvor auf die WM vorbereitet.

Krönung in Palermo: Andree Kielholtz sicherte sich bei der Karate-WM in Italien zweimal den Weltmeistertitel.

