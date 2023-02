Positives aus dieser Woche: Das sind unsere guten Nachrichten aus dem Allgäu

Kälbchen-Drillinge im Oberallgäu, ein Geburtshaus für Buchloe und eine moderne Kletterhalle in Füssen: Das sind die guten Nachrichten der Woche.

Wie schnell liegt der Fokus gerade auf all den tragischen Ereignissen, vor allem auf der Erdbeben-Katastrophe in der Türkei und Syrien. Sie werfen ihre Schatten bis zu uns ins Allgäu. Viele Leserinnen und Leser sind unmittelbar betroffen. Mit unserer wöchentlichen "Good News"-Serie wollen wird ein positives Zeichen setzen: Lesen Sie hier die guten Nachrichten aus dem Allgäu.

Gute Nachrichten aus dem Allgäu: Das sind unsere Good News

Oberallgäu: Die erste Geburt von Kälbchen-Drillingen in diesem Stall seit 50 Jahren gab es im Oberallgäu. Maximilian Thanner, Landwirt und staatlich geprüfter Besamungstechniker, hat sein persönliches Meisterstück auf dem eigenen Hof. Bei Kimratshofen (Markt Altusried) hat er die Rassen Allgäuer Braunvieh und blau-weißer Belgier erfolgreich gekreuzt, wie die zwei munteren weiblichen Kälber und ein männliches Kalb beweisen.

Auf dem Hof von Maximilian Thanner in Schorenmoos bei Kimratshofen gibt es zum ersten Mal seit 50 Jahren Drillinge. Bild: Ralf Lienert

Immenstadt: Damit alle Räder in Immenstadt künftig sicher aufbewahrt sind, soll am Bahnhof eine sogenannte Bike-Box mit zwölf Schließfächern installiert werden. Das Vorhaben ist kein neues und die Anschaffung bereits wurde bereits im Oktober beschlossen - allerdings ist die geplante Radabstellanlage nicht geliefert worden. Die neue Lösung bietet sogar Ladeplätze für E-Bikes.

In Immenstadt gibt es nun eine Bike Box. Bild: Ralf Lienert

Memmingen: Gute Nachrichten für alle Liebhaber der knusprigen Hähnchenteile: Kentucky Fried Chicken kommt nach Memmingen. Neben Augsburg gibt es künftig einen zweiten Standort im Allgäu, stilecht mit Drive Thru und rotem Inventar.

Kentucky Fried Chicken eröffnet eine Filiale in Memmingen. Bild: Rolf Vennenbernd, dpa (Symbolbild)

Buchloe: In Schwabmühlhausen hat das Geburtshaus wiedereröffnet. Hebamme Andrea Klinger hat die Einrichtung schon von 2016 bis 2019 geleitet. Jetzt können sie und ihr Team wieder Frauen von der Schwangerschaft bis nach der Geburt begleiten. Auch wenn die Interessentinnen einige Voraussetzungen erfüllen müssen: "Die Nachfrage ist hoch", sagt Klinger.

Geburtshaus Hebamme Andrea Klinger hat vor wenigen Tagen das Geburtshaus in Schwabmühlhausen wieder eröffnet. Bild: Carmen Janzen

Füssen: Attraktiver, heller, leiser - so geht die Sektion Füssen des Deutschen Alpenvereins (DAV) die Modernisierung der Kletterhalle in Rieden am Forggensee an. Dreh- und Angelpunkt dort ist die Kinder- und Jugendarbeit . Aber auch alle anderen Alpinsportler werden sich freuen, künftig zu (fast) jeder Zeit an die Griffe zu können.

Die DAV Sektion Füssen will die Kletterhalle in Rieden modernisieren. Bild: Benedikt Siegert

Oberallgäu: Auf dem Weg ins Erwachsenenleben die eigene Komfortzone verlassen und die Welt entdecken: Was für Menschen gilt, wollte offensichtlich auch Vögel. In Waltenhofen ist ein Gänsegeier gesichtet worden. So etwas ist immer eine Sensation, so Felix Steinmeyer, der beim Landesbund für Vogelschutz (LBV) Gebietsbetreuer der Allgäuer Hochalpen ist. Erklären lasse sich die Reise des Vogels ins Oberallgäu nicht. Ohne geeignete Thermik kann er derzeit nicht starten. Wie gut, dass der Gänsegeier mehrere Tage ohne Nahrung auskommen kann.

Gänsegeier benötigen Thermik, um zu fliegen. Die Kälte im Allgäu ist da hinderlich. Bild: Doris Schmid, LBV

Kempten: Zwar ist der Valentinstag erst nächste Woche, den einen und die andere beschäftigt er schon heute. Machen Sie doch in diesem Jahr alles ein bisschen anders. Singles können sich ebenso beschenken wie Verliebte und Paare. Was in Kempten am Valentinstag geboten wird, haben wir für Sie recherchiert.

Allgäu: Am Wochenende steht wieder der Allgäuer Presseball an. Aber bevor es aufs Parkett geht, haben wir für Sie die schönsten historischen Bilder in einer Galerie zusammengefasst. Die wichtigsten Informationen finden Sie außerdem hier.

