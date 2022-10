Diese guten Nachrichten haben das Allgäu diese Woche bewegt

Der goldene Herbst ist da, ein Bildhauer verschenkt sein Werk und Mahnwache für ein freies Leben für alle Menschen: Das sind die guten Nachrichten der Woche.

14.10.2022 | Stand: 17:15 Uhr

Angesichts der aktuellen Nachrichtenlage fällt es schwer, nicht immer nur die schlechten Ereignisse vor Augen zu haben. Das wollen wir in unserer wöchentlichen "Good News"-Serie ändern und die Meldungen in Erinnerung rufen, die beweisen: Trotz Corona und Krieg gibt es sie, die guten Nachrichten aus dem Allgäu und der Welt.

Gute Nachrichten aus dem Allgäu: Das sind die Good News zum Wochenende

Allgäu: Der goldene Herbst hat im Allgäu begonnen. Und es gibt genug Gründe, den Herbst zu lieben: Kürbisse, Halloween, Wandermöglichkeiten, Herbstmärkte und vieles mehr. Unsere Redaktion hat sieben Gründe gefunden, warum man den Herbst im Allgäu lieben muss - doch eigentlich gäbe es noch mehr. Die aktuellen Wetteraussichten für das Allgäu finden Sie hier.

Der Herbst im Allgäu hat begonnen. Das ist kein Grund zum Trübsal blasen: Wir haben zahlreiche Gründe, die Jahreszeit zu lieben. Bild: Benedikt Siegert

Memmingen: Eine aufmerksame Sparkassen-Mitarbeiterin verhindert, dass der FC Memmingen um viel Geld betrogen wird. Ein Überweisungsauftrag mit einem fast sechsstelligen Betrag nach Indonesien kam ihr seltsam vor, weshalb der Verein verständigt wurde. Schnell stellte sich heraus, dass der Beleg – wenn auch sehr professionell mit Stempel und Vorstandsunterschriften – gefälscht war. Damit wurde der Club vor einem großen finanziellen Schaden bewahrt.

Kemptener Bildhauer verschenkt Kunstwerk "Rising Star"

Kempten: Ein ganz besonderes Objekt verschenkt Bildhauer Winfried Becker. Den "Rising Star", ein Schlachtschiff aus Beton und Stahl, hat der Kemptener extra für die Kunstnacht angefertigt. Es soll auf die Absurditäten des Krieges hinweisen. Nun ist das 800 Kilogramm schwere Stück zu haben - umsonst. Man muss es lediglich bis zum 1. November selbst abholen. Infos gibt es unter Telefon 0831/697 11 48 oder per E-Mail unter winfrbecker@web.de.

Ein Kunstwerk für "umme": Der Kemptener Bildhauer Winfried Becker verschenkt seine Arbeit "Rising Star". Er hat das Werk eigens für die Kunstnach Kempten angefertigt. Bild: Ralf Lienert

Kaufbeuren: Nach dem Kohlensäure-Mangel sprudeln Limo und Bier bei der Aktienbrauerei Kaufbeuren wieder. "Die Lage entspannt sich, aber die Tanks sind noch nicht wieder voll", sagt Bernd Trick, Produktionsleiter der Aktienbrauerei. Dennoch können Limonaden wieder abgefüllt und Bier in der gewohnten Qualität produziert werden. Lediglich kleinere, spezielle Chargen würden noch nicht wieder produziert.

Der letzte Viehscheid im Allgäu: Alpabtrieb in Heimhofen im Westallgäu

Heimhofen/Grünenbach: Die Viehscheid-Saison im Allgäu ist fast zu Ende. Im Grünenbacher Ortsteil Heimhofen (Westallgäu) findet am Wochenende der letzte Alpabtrieb in der Region statt. Rund 65 Tiere von zwei Herden treffen am Samstagmorgen gegen 11 Uhr am Scheidplatz ein. Beim Einzug spielt die Alphornbläser-Gruppe "Kugel-Buebe" aus Maierhöfen. Danach wird im Festzelt gefeiert.

Die Viehscheid-Saison im Allgäu ist noch nicht ganz vorbei. Am Samstag findet in Heimhofen (Grünenbach) der letzte Alpabtrieb in der Region statt. Bild: Barbara Lipp (Archivbild)

Marktoberdorf: "Museen sind nicht langweilig", freut sich der Kulturausschuss der Stadt Marktoberdorf. Denn die Museumsnacht am 16. Juli 2022 war sehr gut besucht. Allein mehr als 100 Gäste besuchten den Bauerngarten des Hartmannhauses, zeitgleich über 110 Besucher verzeichnete das Stadtmuseum.

Gegen die Einsamkeit: Mittagessen für Senioren in Halblech

Halblech: Nach zwei Jahren Corona-Pause findet das Mittagessen für Seniorinnen und Senioren in Halblech (Landkreis Ostallgäu) wieder statt. Das Mittagessen wird organisiert von der Nachbarschaftshilfe Halblech und lädt zum gemeinsamen Essen, ‚Ratschen’ und gemütlichen Beisammensein ein. Die Teilnehmer freuen sich sehr, dass sie sich nach den Lockdowns wieder mit Bekannten zum Essen treffen können. Denn: "Hier in der Gesellschaft geht es besser."

Gegen die Einsamkeit: In Halblech (Ostallgäu) findet nach zwei Jahren Corona-Pause wieder das Mittagessen für Seniorinnen und Senioren statt. Bild: Tanja Leiterer

Kempten: Unter dem Motto "Frauen - Leben - Freiheit" zeigen auf dem Rathausplatz in Kempten etwa 30 Frauen und Männer Solidarität mit den Protestierenden im Iran. Bei der Mahnwache fordern sie ein freies Leben für alle Menschen.

Bei einer Mahnwache in Kempten zeigen rund 30 Frauen und Männer Solidarität mit den Protestierenden im Iran. Bild: Matthias Becker

Günstiger Nahverkehr: Verkehrsminister schlagen 49-Euro-Ticket vor

Deutschland: Das 9-Euro-Ticket war ein echter Erfolg in Deutschland. Lange wurde in der Politik nach einem Nachfolger gesucht. Die Verkehrsminister von Bund und Ländern haben nun das 49-Euro-Ticket vorgeschlagen. Es soll 49 Euro pro Monat kosten und monatlich kündbar sein. Das Ticket soll deutschlandweit und digital gültig sein. Ab wann es verfügbar ist, ist noch nicht ganz klar, anvisiert werde Januar 2023.

