Unsere Good News: Diese Menschen und ihre Erlebnisse haben das Allgäu bewegt

Otto Waalkes nebst weiteren Promis in Füssen, eine zähe Bäuerin und ein cleverer Elfjähriger, der eine Fahrerflucht aufklärt: Die guten Nachrichten der Woche.

20.05.2022 | Stand: 11:09 Uhr

Angesichts der aktuellen Nachrichtenlage fällt es schwer, nicht immer nur die schlechten Ereignisse vor Augen zu haben. Das wollen wir in unserer wöchentlichen "Good News"-Serie ändern und unseren Lesern die Meldungen in Erinnerung rufen, die beweisen: Trotz Corona und Krieg gibt es sie, die guten Nachrichten aus dem Allgäu und der Welt.

Gute Nachrichten aus dem Allgäu: Das sind die Good News zum Wochenende

Füssen: Wen haben wir denn da? Promi-Schaulaufen in Füssen: Bei der Wiederaufnahme von "Zeppelin das Musical" 2022 zeigen sich Stars wie Otto Waalkes auf dem roten Teppich.

Bilderstrecke

Zeppelin Musical in Füssen: Diese Stars kamen zum Neustart 2022

1 von 29 Otto Waalkes kam zur Zeppelin Premiere 2022 nach Füssen Bild: Benedikt Siegert Otto Waalkes kam zur Zeppelin Premiere 2022 nach Füssen Bild: Benedikt Siegert 2 von 29 Schlagerstar Bata Ilic ("Michaela") eingerahmt von seiner Gattin (rechts) und Ralph Siegels Ex-Frau Dunya. Bild: Benedikt Siegert Schlagerstar Bata Ilic ("Michaela") eingerahmt von seiner Gattin (rechts) und Ralph Siegels Ex-Frau Dunya. Bild: Benedikt Siegert 3 von 29 Carolin Reiber war ebenfalls in Füssen zu Gast beim Zeppelin Musical Carolin Reiber war ebenfalls in Füssen zu Gast beim Zeppelin Musical 4 von 29 Sänger Tim Wilhelm (Münchner Freiheit) spielt die Rolle des Grafen Zeppelin im Musical. Bild: Benedikt Siegert Sänger Tim Wilhelm (Münchner Freiheit) spielt die Rolle des Grafen Zeppelin im Musical. Bild: Benedikt Siegert 5 von 29 Bata Ilic und seine Frau im ARD-Interview Bata Ilic und seine Frau im ARD-Interview 6 von 29 Bata Ilic und seine Frau stellen sich am Roten Teppich zum Foto Bata Ilic und seine Frau stellen sich am Roten Teppich zum Foto 7 von 29 Ralph Siegel (Mitte) gemeinsam mit Ehefrau Laura und Otto Waalkes. Bild: Benedikt Siegert Ralph Siegel (Mitte) gemeinsam mit Ehefrau Laura und Otto Waalkes. Bild: Benedikt Siegert 8 von 29 Ralph Siegel (Mitte) gemeinsam mit Ehefrau Laura und Otto Waalkes. Bild: Benedikt Siegert Ralph Siegel (Mitte) gemeinsam mit Ehefrau Laura und Otto Waalkes. Bild: Benedikt Siegert 9 von 29 Schauspieler Peter Fricke (Der Alte, Derrick, Tatort) mit seiner Frau. Schauspieler Peter Fricke (Der Alte, Derrick, Tatort) mit seiner Frau. 10 von 29 Ralph Siegel und Peter Fricke posieren am Roten Teppich. Bild: Benedikt Siegert Ralph Siegel und Peter Fricke posieren am Roten Teppich. Bild: Benedikt Siegert 11 von 29 Schlagersängerin Angela Wiedl. Schlagersängerin Angela Wiedl. 12 von 29 13 von 29 14 von 29 15 von 29 16 von 29 17 von 29 18 von 29 19 von 29 20 von 29 21 von 29 22 von 29 23 von 29 24 von 29 25 von 29 26 von 29 27 von 29 28 von 29 29 von 29 1 von 29 Otto Waalkes kam zur Zeppelin Premiere 2022 nach Füssen Bild: Benedikt Siegert Otto Waalkes kam zur Zeppelin Premiere 2022 nach Füssen Bild: Benedikt Siegert

Oberallgäu: Selbst einen Stier zähmte sie: Bergbäuerin Lina Lackner zieht es mit 87 Jahren noch jeden Morgen in den Stall. Um 4.30 Uhr geht's los. Schon als junge Frau packte sie auf einer Sennalpe an. "Das kann man sich heute nicht mehr vorstellen", erinnert sie sich kopfschüttelnd an ihre "Älplerinnenzeit".

Lina Lackner, Bergbäuerin Bergbäuerin Lina Lackner kümmert sich mit 88 Jahren noch immer um die Kälble auf dem Hof ihres Sohnes Reinhold im Akams (Oberallgäu). Bild: Lackner

Unterallgäu: Da hat wohl einer "Kalle Blomquist" gelesen: Ein Elfjähriger hat in Dirlewang im Unterallgäu dabei geholfen, eine Fahrerflucht aufzuklären. Eine Frau hatte zuvor sein Fahrrad angefahren und war geflohen.

Schnell reagiert hat ein Junge, dessen Fahrrad von einer Autofahrerin beschädigt wurde. Bild: U.J. Alexander, IMAGO (Symbolbild)

Marktoberdorf: Tolle Idee! Eine Rampe aus Lego erleichtert Rollstuhlfahrenden und Menschen mit Kinderwagen den Zugang zur Filmburg in Marktoberdorf. Was der Premiere folgen soll.

Ganz schön kreativ: Die Legorampe soll vor allem Rollstuhlfahrenden einen barrierefreien Zugang ermöglichen. Bild: Karl-Josef Hildenbrand, dpa (Symbolbild)

Lesen Sie auch

Good News Unsere Mutmacher zum Wochenende: Diese guten Ereignisse haben das Allgäu bewegt

Mehr Nachrichten aus dem Allgäu lesen Sie hier.

Good News aus der Welt: Diese positiven Nachrichten gab es diese Woche

Politik: Jetzt also doch: Nach wiederholten Drohungen mit einem Nein im Bundesrat wird Bayern dem 9-Euro-Monatsticket nun doch zustimmen. Am Freitag wird die letzte politische Hürde für die 9-Euro-Monatstickets für Busse und Bahnen im Sommer in Angriff genommen. Diese Ausflugsziele kann man mit dem 9-Euro-Ticket vom Allgäu aus schnell erreichen.

Doch am Zugticket gibt auch Kritik aus der Region.

Unter anderem in Stuttgart gibt es das 9-Euro-Ticket bereits zu kaufen - Tausende haben sich das Schnäppchen-Angebot bereits geholt. Bild: Marijan Murat, dpa (Symbolbild)

Panorama: Herzlichen Glückwunsch: Pop-Star Rihanna (34) und ihr Freund, US-Rapper Asap Rocky (33), sind Medienberichten zufolge erstmals Eltern geworden. Die Sängerin und ihr Freund sollen Eltern eines Jungen geworden sein.

Geübt im großen Auftritt: Im Januar hatten Rihanna und Asap Rocky mit einer Serie von Fotos bekannt gemacht, dass sie ihr erstes gemeinsames Kind erwarten. Nun soll es auf die Welt gekommen sein, wie Medien berichten. Bild: Evan Agostini, dpa (Archiv)

Allgäuer Zeitung Umfrage: Jetzt mitmachen und i-Pad gewinnen

Sie wollten uns schon immer einmal Ihre Meinung zu allgaeuer-zeitung.de sagen? Machen Sie mit bei unserer Leser-Befragung und gewinnen Sie mit etwas Glück ein iPad und viele weitere tolle Preise! Hier kommen Sie direkt zur Umfrage.