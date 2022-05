Maibäume, Auszeichnungen und ein Dorf auf der Suche nach der Liebe: Die guten Nachrichten dieser Woche

In Sigmarszell sucht man die Liebe, ein Orchester aus Kiew kommt im Allgäu unter und drei Ostallgäuerinnen werden geehrt: die guten Nachrichten der Woche.

06.05.2022 | Stand: 11:30 Uhr

Angesichts der aktuellen Nachrichtenlage fällt es schwer, nicht immer nur die schlechten Ereignisse vor Augen zu haben. Das wollen wir in unserer wöchentlichen "Good News"-Serie ändern und unseren Lesern die Meldungen in Erinnerung rufen, die beweisen: Trotz Corona und Krieg gibt es sie, die guten Nachrichten aus dem Allgäu und der Welt.

Gute Nachrichten aus dem Allgäu: Das sind die Good News zum Wochenende

Allgäu: Am Wochenende wurden nach zwei Jahren Corona-Pause endlich wieder Maibäume im Allgäu aufgestellt. Bei Blasmusik, reichlich Essen und Trinken versammelten sich die Menschen dafür in dutzenden Orten. Hier eine Übersicht der schönsten Bilder von den verschiedenen Veranstaltungen.

An vielen Orten im Allgäu wurden am Wochenende wieder Maibäume aufgestellt, wie hier in Irsee. Bild: Mathias Wild

Ostallgäu: In den letzten Tagen hat das Kyiv Symphonie Orchestra Konzerte in ganz Deutschland gegeben und damit der Ukraine eine kulturelle Stimme in Europa verliehen. Jetzt sind die Musikerinnen und Musiker vorübergehend in einem Feriendorf am Grüntensee untergekommen. Nächste Woche sollen Konzerte im Allgäu und anderen Teilen Südbayerns gespielt werden. Unsere Redakteure haben mit zwei der Musiker gesprochen.

80 Musiker des Kyiv Symphonie Orchestra sind mit ihren Instrumenten vor dem Krieg aus ihrer Heimat geflohen und wohnen bis 19. Mai im Allgäu. Darunter sind auch Mykyta Hirdiuk (29, links) und Herman Rybak (20). Der Rotary Club quartierte sie im Feriendorf Reichenbach bei Nesselwang ein. Bild: Benedikt Siegert

Marktoberdorf: Wegen ihres besonderen ehrenamtlichen Engagements sind drei Ostallgäuerinnen ausgezeichnet worden. Gesundheits- und Pflegeminister Klaus Holetschek (CSU) verlieh ihnen den „Weißen Engel“. Juliane Boneberg, Brigitte Guggemos und Centa Meggle engagieren sich vor allem im Senioren- und Pflegebereich.

Westallgäu: Jörg Agthe ist der Bürgermeister von Sigmarszell und... single. Letzteres wollen die Sigmarszeller ändern und haben ihren Bürgermeister bereits zum zweiten Mal mit einer Aktion zum 1. Mai überrascht. Auf einer Bank vor dem Rathaus warteten plötzlich zwei Frauen auf den Bürgermeister und wollten ihn kennenlernen. Wie die Aktion genau ablief und ob sie erfolgreich war, lesen Sie hier.

Und immer weiter machen sich die Sigmarszeller Sorgen um ihren immer noch ledigen Bürgermeister Jörg Agthe. So stellte die Jugendfeuerwehr eine Mitfahrbank vors Rathaus, auf der ihn zwei junge Frauen überraschten. Agthe konnte sich aber nicht entscheiden, welche er nehmen sollte. Bild: Christian Flemming

Allgäu: Zwei junge Männer aus Reutte planen gerade eine wirklich außergewöhnliche Aktion. Lukas Wörle und Matthias Friedle wollen einen Gleitschirmflug vom 8034 Meter hohen Gasherbrum II in Pakistan wagen. Das ist bisher noch niemandem gelungen. Die beiden bereiten sich schon lange auf ihren kühnen Plan vor und wollen am 25. Juni in Richtung Pakistan starten.

Ein Gleitschirmsprung von einem Achttausender? Das wollen zwei junge Männer aus Reutte im Juni in Pakistan probieren. Bild: Colin Monteath, Imago Images (Symbolbild)

Oberallgäu: In dieser Woche wurde bekannt, dass Bad Hindelang Daten für eine Umweltmedizin-Studie an die Uni Augsburg liefern soll. Es geht um das Thema Pollen-Allergie. Und damit kennt sich das Dorf als offiziell ausgezeichnete „allergikerfreundliche Kommune“ ja schon aus. Erforscht wird die Frage, wie sich eine gesunde Umwelt auf den menschlichen Organismus auswirkt. Wie Bad Hindelang dabei genau helfen soll.

Bad Hindelang wird zum "Real-Labor" der Uni Augsburg und liefert Daten für eine Studie zum Thema Pollen-Allergie. Bild: Ralf Lienert

Wer bei den ganzen guten Nachrichten aus dem Allgäu jetzt richtig Lust aufs Wochenende bekommen hat, der kann sich freuen. Denn in den nächsten Tagen finden viele Veranstaltungen in der Region statt. Unsere Redaktion stelt fünf Veranstaltungstipps fürs Wochenende vor.

Good News aus der Welt: Unsere Mutmacher zum Wochenende

USA: Nach knapp sechs Monaten auf der Internationalen Raumstation ISS ist der deutsche Astronaut Matthias Maurer wieder gut auf der Erde angekommen. Sein Leben und seine Karriere in Bildern:

Bilderstrecke

Astronaut Matthias Maurer: Leben und Karriere in Bildern

1 von 9 Dr. Matthias Josef Maurer wurde am 18. März 1970 in St. Wendel (Saarland) geboren. Er ist Astronaut bei der European Space Agency (ESA). In dieser Bildergalerie stellen wir sein Leben und seine Karriere vor. Bild: Robert Markowitz/ESA/NASA, dpa Dr. Matthias Josef Maurer wurde am 18. März 1970 in St. Wendel (Saarland) geboren. Er ist Astronaut bei der European Space Agency (ESA). In dieser Bildergalerie stellen wir sein Leben und seine Karriere vor. Bild: Robert Markowitz/ESA/NASA, dpa 2 von 9 Maurer hat Materialwissenschaft und Werkstofftechnik an verschiedenen Unis studiert. 2004 erhielt er seinen Doktortitel in Materialwissenschaft am Institut für Oberflächentechnik der RWTH Aachen. Im Jahr 2006 machte er einen Master-Abschluss als Wirtschaftsingenieur. Bild: Oliver Dietze, dpa Maurer hat Materialwissenschaft und Werkstofftechnik an verschiedenen Unis studiert. 2004 erhielt er seinen Doktortitel in Materialwissenschaft am Institut für Oberflächentechnik der RWTH Aachen. Im Jahr 2006 machte er einen Master-Abschluss als Wirtschaftsingenieur. Bild: Oliver Dietze, dpa 3 von 9 Während seines Zivildienstes und seiner Studienzeit war Matthias Maurer als Sanitäter beim Malteser Hilfsdienst beschäftigt. Während er zwischen 1999 und 2004 an seiner Promotion arbeitete, war er Projektingenieur und Senior-Researcher an der RWTH Aachen. Bild: ESA/NASA Während seines Zivildienstes und seiner Studienzeit war Matthias Maurer als Sanitäter beim Malteser Hilfsdienst beschäftigt. Während er zwischen 1999 und 2004 an seiner Promotion arbeitete, war er Projektingenieur und Senior-Researcher an der RWTH Aachen. Bild: ESA/NASA 4 von 9 Von 2006 bis 2010 war Dr. Maurer als Projektingenieur in einem medizintechnischen Unternehmen tätig. 2008 bewarb er sich in der letzten Runde des ESA-Astronautenprogramms und schaffte es unter die Top zehn Bewerber. 2010 kam er zur ESA. Bild: Oliver Berg, dpa Von 2006 bis 2010 war Dr. Maurer als Projektingenieur in einem medizintechnischen Unternehmen tätig. 2008 bewarb er sich in der letzten Runde des ESA-Astronautenprogramms und schaffte es unter die Top zehn Bewerber. 2010 kam er zur ESA. Bild: Oliver Berg, dpa 5 von 9 Er arbeitet beim European Astronaut Centre (EAC) als Astronauten-Support-Ingenieur und Eurocom. Seit 2012 ist Maurer verantwortlich für Projekte, die der ESA dienen, um ihre Erfahrung in der Raumerkundung über die Internationale Raumstation hinaus zu erweitern. Bild: Rolf Vennenbernd, dpa Er arbeitet beim European Astronaut Centre (EAC) als Astronauten-Support-Ingenieur und Eurocom. Seit 2012 ist Maurer verantwortlich für Projekte, die der ESA dienen, um ihre Erfahrung in der Raumerkundung über die Internationale Raumstation hinaus zu erweitern. Bild: Rolf Vennenbernd, dpa 6 von 9 2018 schloss Matthias Maurer die Astronauten-Grundausbildung ab. Im Dezember 2020 wurde er für seine erste Mission zur ISS (Mission "Cosmic Kiss") ausgewählt. Er ist der zweite ESA-Astronaut, der im Rahmen des Commercial-Crew-Programme der NASA gestartet ist. Bild: Anneke Le Floc'h/ESA, dpa 2018 schloss Matthias Maurer die Astronauten-Grundausbildung ab. Im Dezember 2020 wurde er für seine erste Mission zur ISS (Mission "Cosmic Kiss") ausgewählt. Er ist der zweite ESA-Astronaut, der im Rahmen des Commercial-Crew-Programme der NASA gestartet ist. Bild: Anneke Le Floc'h/ESA, dpa 7 von 9 ESA-Astronaut Matthias Maurer ist am 11. November 2021 zur Internationalen Raumstation ISS gestartet und blieb dort gut sechs Monate lang. Bild: ESA/NASA, dpa ESA-Astronaut Matthias Maurer ist am 11. November 2021 zur Internationalen Raumstation ISS gestartet und blieb dort gut sechs Monate lang. Bild: ESA/NASA, dpa 8 von 9 ESA-Astronaut Matthias Maurer (links) und die NASA-Astronauten (von links) Tom Marshburn, Raja Chari und Kayla Barron sind aktuell auf dem Weg von der Internationalen Raumstation ISS zurück zur Erde. Am Freitagmorgen deutscher Zeit soll die Kapsel auf der Erde landen. Bild: Thomas Marshburn/NASA/ESA, dpa ESA-Astronaut Matthias Maurer (links) und die NASA-Astronauten (von links) Tom Marshburn, Raja Chari und Kayla Barron sind aktuell auf dem Weg von der Internationalen Raumstation ISS zurück zur Erde. Am Freitagmorgen deutscher Zeit soll die Kapsel auf der Erde landen. Bild: Thomas Marshburn/NASA/ESA, dpa 9 von 9 In seiner Freizeit geht Maurer gerne Radfahren oder Wandern. Seine anderen Hobbys sind Reisen, Fotografie, Lesen, Politik und Fremdsprachen lernen. Neben Deutsch spricht er Englisch, Spanisch, und Französisch fließend. Während seiner Astronauten-Ausbildung hat er Russisch und Chinesisch gelernt. Bild: Christoph Soeder, dpa In seiner Freizeit geht Maurer gerne Radfahren oder Wandern. Seine anderen Hobbys sind Reisen, Fotografie, Lesen, Politik und Fremdsprachen lernen. Neben Deutsch spricht er Englisch, Spanisch, und Französisch fließend. Während seiner Astronauten-Ausbildung hat er Russisch und Chinesisch gelernt. Bild: Christoph Soeder, dpa 1 von 9 Dr. Matthias Josef Maurer wurde am 18. März 1970 in St. Wendel (Saarland) geboren. Er ist Astronaut bei der European Space Agency (ESA). In dieser Bildergalerie stellen wir sein Leben und seine Karriere vor. Bild: Robert Markowitz/ESA/NASA, dpa Dr. Matthias Josef Maurer wurde am 18. März 1970 in St. Wendel (Saarland) geboren. Er ist Astronaut bei der European Space Agency (ESA). In dieser Bildergalerie stellen wir sein Leben und seine Karriere vor. Bild: Robert Markowitz/ESA/NASA, dpa

