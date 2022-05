Diese Menschen und ihre Erlebnisse haben das Allgäu in dieser Woche bewegt

Ein Bundesliga-Schiedsrichter in Krugzell, ein seltener Schmetterling und eine Radtour von Memmingen in den Iran und Irak: Die guten Nachrichten der Woche.

Angesichts der aktuellen Nachrichtenlage fällt es schwer, nicht immer nur die schlechten Ereignisse vor Augen zu haben. Das wollen wir in unserer wöchentlichen "Good News"-Serie ändern und unseren Lesern die Meldungen in Erinnerung rufen, die beweisen: Trotz Corona und Krieg gibt es sie, die guten Nachrichten aus dem Allgäu und der Welt.

Gute Nachrichten aus dem Allgäu: Das sind die Good News zum Wochenende

Kempten: Ein Bundesliga-Schiedsrichter in der A-Junioren Kreisliga? Das gab es diese Woche in Krugzell. Dort pfiff Schiedsrichter Robert Hartmann das Spiel zwischen der SG Krugzell gegen die SG Wiggensbach. Die Aktion war für den aus der Region stammenden Hartmann eine "Herzensangelegenheit" und auch für die jungen Kicker etwas ganz besonderes.

Gruppenbild mit Bundesliga-Schiedsrichter Robert Hartmann (Mitte) in Krugzell: Von links Alexander Gaißer (Kapitän SG Krugzell), Assistent Thomas Krambs, Assistent Maximilian Wagner und Julian Kautz (Kapitän SG Wiggensbach). Bild: Gabi Gote

Memmingen: Hauptberuflich ist Rebecca Martin aus Memmingen eigentlich Notfallsanitäterin, doch in ihrer Freizeit schreibt sie Geschichten für Kinder. Jetzt ist ihr erstes Kindertaschenbuch „Gustav und die verschwundenen Erdbeeren“ erschienen. Eine Kita-Gruppe aus der Gemeinde Memmingerberg hat davon erfahren und die Patenschaft für die Hauptfigur "Gustav" übernommen.

Oberallgäu: Während der Corona-Pandemie hat Christoffer Leitner aus Oberstdorf eine Halfpipe für Kinder und Jugendliche gebaut. Weil er sie aber in Oberstdorf nicht aufstellen durfte, stand sie lange Zeit ungenutzt herum. Jetzt hat Leitner sie mit mehreren Helfern ins Ahrtal gebracht und sie dort einer von der Flut im letzten Jahr betroffenen Gemeinde geschenkt. Wie der Bürgermeister vor Ort auf das Geschenk reagierte.

Christoffer Leitner (Zweiter von rechts) aus Oberstdorf hat mit Florian Schellheimer (Dritter von rechts) in Kesseling im Ahrtal eine Halfpipe aufgebaut. Leitner hat die Halfpipe selbst gebaut, konnte sie in Oberstdorf aber nicht aufstellen. Mit im Bild sind einige Bauhof-Mitarbeiter der Gemeinde Kesseling, die beim Aufbau geholfen haben. Bild: Leitner/Bosch/AZ-Montage

Füssen: Westlich des Weißensees hat der Naturkundler Klaus Christmann in dieser Woche eine seltene Entdeckung gemacht: Nach acht Jahren hat er zum ersten Mal wieder einen Grünen Zipfelfalter entdeckt und fotografiert. Diese Schmetterlingsart ist die einzige in Deutschland lebende Tagfalterart mit grünen Flügelunterseiten.

Nach 8 Jahren ohne Sichtung konnte der Naturkundler Klaus Christmann einen seltenen Grünen Zipfelfalter nahe des Weißensees bei Füssen fotografieren. Bild: Klaus Christmann

Allgäu: Die fünfjährige Lia musste fast ein Jahr auf eine Spenderniere warten. Vorher war sie vier Jahre lang jede Woche dreimal bei der Dialyse. Im November erhielt die Familie dann die Nachricht, dass es ein passendes Spenderorgan für Lia gibt. Heute sagt sie, will sie später Ärztin werden.

Die fünfjährige Lia hat nach knapp einem Jahr Wartezeit eine neue Niere bekommen. Bild: Maricci King

Good News aus der Welt: Diese positiven Nachrichten gab es diese Woche

Memmingen/Welt: Seit zwei Jahren sind die beiden Memmingerinnen Ana und Ida Lutzenberger mit ihren Fahrräderin in der Welt unterwegs. In den letzten Monaten waren sie im Iran und Irak. Unserer Redaktion haben die Nomadinnen erzählt, welche positiven Erfahrungen sie dort gemacht haben und wie es für sie in der nächsten Zeit weitergeht.

