Diese guten Nachrichten haben das Allgäu diese Woche bewegt

Endlich Schnee, ein Verein hilft Familien mit "Sternenkindern" und nach dem Erdrutsch in Pfronten kann das Haus wieder bezogen werden. Das sind die Good News.

20.01.2023 | Stand: 15:27 Uhr

Seit fast einem Jahr wehrt sich die Ukraine gegen die russische Invasion und in der Politik gab es zwei größere Rücktritte: Christine Lambrecht ( SPD) hat ihren Posten als Verteidigungsministerin abgegeben und Jacinda Ardern hat sich als Premierministerin von Neuseeland zurückgezogen. Doch zwischen all den schlechten Nachrichten gibt es sie, die guten Nachrichten, die Hoffnung machen und aufheitern können. Hier stellen wir sie vor: Das sind die Good News der Woche (16.1. - 20.1.) aus dem Allgäu.

Endlich Neuschnee im Allgäu

Sonnenreichster Ort Bayerns

Allgäuer Campingplatz zählt zu den besten in Europa

Musical "Ein bisschen Frieden - Summer of Love" erhält zweite Chance in Füssen

Sternenkinder: Verein aus Isny hilft betroffenen Familien

Nach Tod des Wirts: Kult-Bistro Valentino in Memmingen

Erdrutsch in Pfronten

Viehvermarktungszentrum Unterthingau

Allgäu: Der Winter im Allgäu ist zurück. Bereits am Freitag fielen in der Region die ersten dicken Flocken bei Temperaturen um die minus 8 Grad in Bergnähe. Der Schneefall soll sich auch am Wochenende fortsetzen. Das sind vor allem für Wintersportlerinnen und Wintersportler gute Nachrichten. Welche Skigebiete im Allgäu am Wochenende geöffnet sind, erfahren Sie hier. Hier finden Sie eine Übersicht über die gespurten Langlauf-Loipen im Oberallgäu.

Gute Nachrichten für Wintersport-Fans: Der Schnee im Allgäu ist zurück. Bild: Benedikt Siegert

Lindenberg: Der sonnenreichste Ort Bayerns liegt im Allgäu. Der Wetterdienst DTN zählte im Jahr 2022 2427 Sonnenstunden in Lindenberg (Landkreis Lindau). Umgerechnet kommt die Hutstadt damit auf über sechseinhalb Stunden pro Tag. Die Sonne hat den Angaben zufolge in keinem anderen Ort im Freistaat länger geschienen. Auf Platz 2 liegt München-Giesing (2376 Sonnenstunden), den dritten Platz belegte mit Scheidegg (2373 Sonnenstunden) ebenfalls ein Ort im Westallgäu. Lindenberg belegt bei dem Ranking bereits zum dritten Mal den ersten Platz.

Lechbruck am See: Via Claudia Camping in Lechbruck am See (Landkreis Ostallgäu) ist einer der besten Campingplätze Europas 2023 und das bereits zum zehnten Mal. Beim Ranking eines Berliner Urlaubs- und Reiseportals landete der Ostallgäuer Campingplatz im deutschlandweiten Vergleich auf Platz 10, im europaweiten Ranking schaffte es Via Claudia auf Platz 18.

Via Claudia Camping in Lechbruck zählt dieses Jahr zum zehnten Mal zu den besten Campingplätzen Europas. Bild: Via Claudia Camping

Füssen: Das Musical "Ein bisschen Frieden - Summer of Love" von Komponist Ralph Siegel erhält womöglich eine zweite Chance im Festspielhaus Neuschwanstein in Füssen, nachdem es in Duisburg abgesetzt wurde. Das Musical könnte ab Mai 2023 im Festspielhaus Füssen aufgeführt werden. Ganz sicher ist das laut einer Sprecherin des Musicaltheaters nicht, weil noch interne Abstimmungen laufen. Tickets gibt es online allerdings bereits zu kaufen.

Isny: Der Verein "Salomons Weg" hilft seit zwei Jahren Familien mit "Sternenkindern". Sternenkinder werden Kinder genannt, die während oder kurz nach der Geburt versterben. Das Ehepaar Thomas und Annette Steybe aus Isny im Allgäu (Landkreis Ravensburg) hat den Verein gegründet. Sie kennen den Schmerz, den Betroffene empfinden, denn sie selbst waren mit drei Fehlgeburten konfrontiert.

60 Allgäuerinnen haben Annette Steybe seit der Vereinsgründung kontaktiert und mit ihr über ihre schwersten Stunden gesprochen. Einmal pro Monat organisiert Steybe Treffen für Sternenkindereltern. Dann stehen Meditation, Gespräche, Ausflüge oder kreative Arbeiten auf dem Programm.

Das Ehepaar Thomas und Annette Steybe aus Isny hat den Verein Salomons Weg gegründet. Bild: Verein Salomons Weg

Memmingen: Der Tod von Dieter Kleimaier, Wirt des Valentino in Memmingen, hat im November 2022 viele Menschen erschüttert. Seine Frau Claudia Kleimaier führt das Kult-Bistro nun weiter. "Das hätte er gewollt. Er hätte nicht gewollt, dass ich sage: Ich drehe den Schlüssel rum und bin weg", sagt sie. Seit 17. Dezember hat das Valo wieder geöffnet - mit verkürzten Öffnungszeiten.

Nach dem Tod von Dieter Kleimaier, Wirt des Valentino in Memmingen, führt seine Frau Claudia das Kult-Bistro weiter. Bild: Andreas Berger

Pfronten: Drei Monate nach dem Hangrutsch in Pfronten (Landkreis Ostallgäu) dürfen Karl Heinz Jakob und seine Frau endlich wieder in ihr Haus ziehen. Nach starken Regenfällen Anfang Oktober 2022 war in der Gemeinde ein Hang auf einer Länge von 25 Metern abgerutscht. Während die Bewohner zurück in ihr Zuhause dürfen, bleiben einige Fragen aber immer noch ungeklärt. Zum Beispiel die Ursache des Hangrutsches oder wer für den entstandenen Schaden aufkommt.

Unterthingau: Das Viehvermarktungszentrum Unterthingau zieht eine positive Bilanz. Seit der Eröffnung im Juni 2022 hat "Pro Rind" in der Ostallgäuer Gemeinde 2000 Stück Großvieh und 20.000 Kälber vermarktet. Das Vermarktungsvolumen lag bei insgesamt 22,3 Millionen Euro. Alle Infos zum Viehmarkt und den aktuellen Kälberpreisen finden Sie hier.