Das sagen Politiker zu den neuen Google Street View Aufnahmen im Allgäu

Eingriff in die Privatsphäre? Nach 13 Jahren werden neue Google Street View Aufnahmen gemacht. Wir haben Allgäuer Politiker gefragt, was sie heute davon halten.

26.06.2023 | Stand: 08:37 Uhr

Für die einen ist es eine Verletzung der Privatsphäre, ja sogar gefährlich. Die anderen halten es für unbedenklich und praktisch: Google Street View. Derzeit sind Autos der Firma Google in ganz Deutschland unterwegs und machen Aufnahmen von Straßen, Häusern, Wiesen und Wäldern - auch im Allgäu.

Welche Meinung haben Politiker im Allgäu zu den Aufnahmen von Google Street View?

Im Jahr 2010 wurden die letzten Aufnahmen gemacht. Damals äußerten sich einige Politiker Google gegenüber kritisch und legten Widerspruch ein. Nun sollen die Aufnahmen erneuert und ausgeweitet werden. Politiker im Allgäu sind unterschiedlicher Ansichten, was die Aufnahmen und die Veröffentlichung angeht. Unsere Redaktion hat mit einigen von ihnen gesprochen und nachgeforscht, ob sich die Meinungen in den vergangenen 13 Jahren verändert haben.

Allgäuer Abgeordneter Pohl: "Stellen Sie sich vor, irgendwann wird in die Schlafzimmer geschaut"

Landtagsabgeordneter Bernhard Pohl (Freie Wähler) aus Kaufbeuren hält an seinen Ansichten von 2010 fest. Die Freien Wähler sprachen sich gegen die Google Street View Aufnahmen aus. Google sei kein vertrauenswürdiger Partner, sagte Pohl damals. Und heute: "Ich bin kein Mensch, der seine Meinung der Tagesaktualität anpasst. Deshalb ist meine Meinung dieselbe wie vor 13 Jahren." Die Privatsphäre der Menschen müsse geschützt werden - und auch Google habe sich daran zu halten. "Stellen Sie sich vor, irgendwann wird in die Schlafzimmer geschaut. Das ist nicht in Ordnung."

Laut Pohl sollten die betroffenen Einwohnerinnen und Einwohner erst um Erlaubnis gebeten werden. "Vor 13 Jahren war die Sensibilität, was dieses Thema angeht, noch deutlich höher. Jetzt kommt es mir so vor, als sei es vielen Menschen einfach egal." Seiner Meinung nach sei die Sachlage jedoch die gleiche.

OB Stefan Bosse: "Aus meiner Sicht spricht nichts dagegen, dass die ganze Welt unsere öffentlichen Gebäude sieht"

Auch Kaufbeurens Oberbürgermeister Stefan Bosse (CSU) bleibt bei dem Statement, dass er 2010 der Allgäuer Zeitung gegenüber äußerte. Im Gegensatz zu Pohl sieht er Google Street View jedoch nicht problematisch. "Aus meiner Sicht spricht nichts dagegen, dass die ganze Welt unsere öffentlichen Gebäude sieht", sagt Bosse heute genau wie damals.

Und auch heute bestehe ihm zufolge kein Bedarf, Schulen und Kindergärten bei Google Street View zu schwärzen, um etwaige Gewalttaten und Verbrechen zu verhindern. "Unsere Schulen sind auch in Prospekten abgedruckt, um Familien, die nach Kaufbeuren ziehen wollen, eine Entscheidungshilfe zu geben", sagte der Bürgermeister schon vor 13 Jahren. Die positiven Aspekte würden überwiegen. Bosse rät zu Gelassenheit.

In Weiler-Simmerberg wurde eine öffentliche Kamera entfernt - "Man hätte mein Haus sehen können"

Doch gerade, was Schulen und Kindergärten angeht, gibt es eine vehemente Stimme gegen Google. "Meine Sorge war früher und ist heute, dass Überfälle an Schulen und anderen öffentlichen Einrichtungen durch Google Street View einfacher werden", sagt Dr. Bernd Ferber, Gemeinderat in Weiler-Simmerberg im Westallgäu. Schon 2010 sprach er in einer Ratssitzung davon, gegen Google vorzugehen und damit Bürgerinnen und Bürger zu schützen.

"Aber inzwischen ist der Datenfluss so groß - die Mauern sind sozusagen gefallen", stellt Ferber fest. Er selbst habe sich trotzdem dafür eingesetzt, eine Kamera, die an der Kirche in Weiler-Simmerberg angebracht war, abzuhängen. "Auf den Aufnahmen hätte man mein Haus sehen können. Das wil ich nicht." Mit Google Street View verhalte es sich ähnlich. Seiner Meinung nach sollte es Vorschrift sein, Bürgerinnen und Bürger erst zu fragen, ob sie mit der Veröffentlichung von Bildern ihres Grundstücks einverstanden sind.

Memmingens Oberbürgermeister steht Google Street View überwiegend positiv gegenüber

Memmingens Oberbürgermeister Jan Rothenbacher spricht sich hingegen für die derzeitigen Regeln aus, nach denen jeder, der sein Haus auf Google nicht veröffentlicht sehen will, aktiv werden und Widerspruch einlegen kann. Achtsam zu sein, sei in kritischen oder sensiblen Bereichen trotzdem notwendig: "Egal, ob es um Fotos von Kindern auf Spielplätzen und Kitas oder um kritische Infrastruktur geht."

Er selbst finde Google Street View sehr positiv und nutze es gerne, um sich weltweit ein Bild von Orten zu machen - gerade von Aufenthaltsorten von Freunden oder der Familie. Man sei persönlich oder beruflich ja doch häufiger auf eine kurze Einordnung über Luftbilder, aber auch die Street View angewiesen, um die ein oder andere Thematik gut beurteilen zu können. "Gerade die Aktualität der Bilder ist dabei von großer Relevanz", sagt der Bürgermeister. Gleichzeitig könne manches leichter recherchiert werden und das löse bei vielen Menschen Unwohlsein aus.