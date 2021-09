Grüntenlifte in der Wintersaison: Grundstücksbesitzer „gesprächsbereit“

Nachddem die Grüntenlifte diesen Winter wegen ungeklärter Nutzungrechte nicht laufen, hat nun der betroffene Grundsückseigentümer Stellung bezogen.

28.09.2021 | Stand: 21:47 Uhr

Nachdem die Betreiberfamilie verkündet hat, dass die Grüntenlifte in Rettenberg (Oberallgäu) in der Wintersaison 2021/22 aufgrund ungeklärter Nutzungsrechte an den Grundstücken nicht laufen, äußerte sich nun der betroffene Eigentümer, über dessen Gebiet der alte Sessellift fährt.

Er erklärt, dass er sich bereits 2019 mündlich mit Familie Hagenauer, die den Lift seither betreibt, beziehungsweise deren Anwalt geeinigt habe. Der wichtigste Punkt sei für ihn dabei gewesen, dass verbindlich und rechtsicher dokumentiert wird, dass es im Zuge der Modernisierung am Grünten nicht zum Bau einer Walderlebnisbahn kommt.

Entwurf "völlig unzureichend"

„Der erst später zugesandte Urkundenentwurf war dann aber völlig unzureichend formuliert“, sagt der Oberallgäuer. In der Folge habe er wiederholt darauf aufmerksam, dass die tatsächliche Einigung noch aussteht.

Er sei weiter gesprächsbereit, will aber bezüglich der geplanten Neubauten verbindliche Zusicherungen: „Mein Angebot lautet nach wie vor: Betrieb des Sesselliftes gegen etwas Rücksichtnahme auf unseren Ferienwohnungsvermietungsbetrieb wie auch auf alle anderen Anlieger und Anwohner bei Planung, Bau und Betrieb der neuen Anlage.“