Bei Weltkriegsmunition "Hände weg und sofort die Polizei verständigen"

Fast täglich werden in Bayern Bomben und Granaten aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. Im Allgäu vor Kurzem an der Iller. Viele Waffen sind weiter gefährlich.

08.09.2023 | Stand: 07:33 Uhr

Sie reagierten goldrichtig. Andernfalls hätte es zu einer Katastrophe kommen können. Mehrere Kinder entdeckten vor einigen Tagen in einem Bachbett der Iller auf Höhe des Ortwanger Sees (Kreis Oberallgäu) eine Weltkriegsgranate. Die Kinder riefen die Polizei - und ebneten damit einer kontrollierten Sprengung den Weg. „Bei Funden von Kampfmitteln jeglicher Art gilt: Hände weg und sofort Polizei verständigen“, sagt Isabell Schreck, Sprecherin im Polizeipräsidium Schwaben Süd/West. Beim Waffenfund der Kinder handelte es sich um eine so genannte Gewehrgranate aus dem Zweiten Weltkrieg. „Sie hat einen empfindlichen Zünder. Wir stufen sie als sehr gefährlich ein. Wenn man beispielsweise darauf tritt, kann sie hochgehen“, sagt Andreas Heil von der auf Kampfmittelräumung spezialisierten Firma K.A. Tauber aus Nürnberg. Das Unternehmen hat einen Rahmenvertrag mit dem Freistaat Bayern und wird von der Polizei hinzugezogen, wenn Bomben, Granaten und andere Sprengköpfe aus dem Ersten und Zweiten Weltkrieg gefunden werden. „Das ist täglich der Fall“, sagte der Sprecher.

Die Mitglieder des zwölfköpfigen Teams haben eine mehrjährige Ausbildung zum Feuerwerker durchlaufen. Immer wieder begeben sie sich in gefährliche Situationen. Etwa wenn eine alte Fliegerbombe entschärft wird. Im Herbst 2022 beispielsweise in Augsburg geschehen, wo eine 250 Kilogramm schwere amerikanische Fliegerbombe bei Bauarbeiten entdeckt wurde. Vielen Allgäuern ist auch noch der Fund von mehreren Granaten vor knapp drei Jahren in Sulzberg (Kreis Oberallgäu) in Erinnerung. Damals hatte ein Baggerfahrer bei Bauarbeiten in der Ortsdurchfahrt eine Kiste mit 30 Sprengkörpern gefunden.

Weltkriegsmunition im Boden: Experte warnt vor dem Einsatz von Metalldetektoren

Das Tauber-Sprengkommando beseitigte die Gefahr durch eine kontrollierte Sprengung. Vorsicht vor Weltkiegsmunition sei auch 78 Jahre nach Kriegsende geboten. Sie kann laut Experten noch immer die gleiche Sprengkraft haben, wie zu Zeiten ihrer Produktion. Deshalb warnt Heil eindringlich vor Sondengängen mit Metalldetektoren oder dem Einsatz von Magnetangeln. „Da können extrem gefährliche Situationen entstehen.“ Auch im Gewässer lauern schließlich Gefahren. Im Bodensee wurden in den vergangenen Jahren mehrmals von Tauchern und Urlaubern Granaten gefunden.

Die Kosten für eine Sprengung oder Beseitigung von Weltkriegsbomben oder Granaten in Bayern trägt der Freistaat, heißt es bei der Spezialfirma Tauber. Die Sprengung am Ortwanger See stellte insofern eine Besonderheit dar, als sie noch in der Nacht passierte. Wegen der Dringlichkeit und der geografischen Nähe rückte in diesem Fall die Technische Sondergruppe (TSG) der Bayerischen Polizei aus München an.