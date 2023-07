Grand Prix der Blasmusik: Organisatoren suchen Kapelle fürs Finale in Kempten

Welche Blaskapelle möchte vor dem Finale des Grand Prix der Blasmusik im Foyer der Big Box aufspielen? Die Organisatoren suchen ein Ensemble für Kempten.

05.07.2023 | Stand: 17:26 Uhr

Welche Kapelle möchte beim Grand Prix der Blasmusik am 29. Oktober aufspielen? Die Organisatoren suchen für das Finale in der Big Box Allgäu in Kempten ein Ensemble, das von 16 Uhr bis zum Konzert-Beginn um 17 Uhr die Besucherinnen und Besucher im Foyer der Halle auf das Ereignis einstimmt.

