Grand Prix der Blasmusik: Stimmungskanonen aus Südtirol siegen

Finale des Grand Prix der Blasmusik in der Big Box: „Hopfenmusig“ überzeugt Jury. Auch "Don Bosco Musikanten Bamberg“ und „Strawanzer Blasmusik" trumpfen auf.

01.11.2021 | Stand: 16:15 Uhr

Nach einer coronabedingten Zwangspause im Jahr 2020 konnte das Finale des Grand Prix der Blasmusik nun wieder stattfinden: Unter der bewährten Moderation von Georg Ried traten in der Big Box Allgäu in Kempten drei Formationen an: Die „Don Bosco Musikanten Bamberg“, die „Strawanzer Blasmusik – Das Original“ aus Vorarlberg, und die „Hopfenmusig“ aus Südtirol. Nach einem stimmungsvollen und kurzweiligen Blasmusikabend kürte die Jury um Michael Euler, dem Leiter des Ausbildungsmusikkorps der Bundeswehr, am Ende die „Hopfenmusig“ zum Sieger.