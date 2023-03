Grimme-Preis: Stefan Schomerus hat mit „Sandmännchen“ Erfolg

Der aus Kempten stammende Filmemacher Stefan Schomerus erhält für seine Modernisierung des TV-Kinder-Klassikers "Unser Sandmännchen" den Grimme-Preis.

24.03.2023 | Stand: 18:17 Uhr

Stefan Schomerus ist baff. „Mit so einer Anerkennung habe ich nicht gerechnet.“ Der 44-jährige Filmemacher, der in Kempten aufwuchs und in Berlin lebt, gewann einen der begehrten Grimme-Preise für seine Modernisierung des legendären TV-Kinder-Klassikers „Unser Sandmännchen“, eine Produktion des RBB (Rundfunk Berlin-Brandenburg). Die Auszeichnung erhielt er als Regisseur und Autor einer Folge, in der es um das Thema Recycling geht. Ebenfalls ausgezeichnet wurde Tine Kluth für die Animation, die wie Schomerus an der Filmakademie Baden-Württemberg in Ludwigsburg studierte.

