Lawinenwarndienst: "Die Lawinengefahr ist oberhalb 2000 Meter groß"

Im bayerischen Alpenraum und damit im Allgäu herrscht aktuell große Lawinengefahr. Darauf hat der bayerische Lawinenwarndienst hingewiesen. Die Übersicht.

02.02.2022 | Stand: 21:12 Uhr

Im bayerischen Alpenraum herrscht aktuell - Stand Donnerstag, 3. Februar, erhebliche Lawinengefahr.

Schneebrettlawinen sind leicht auszulösen.

Vor allem im Raum Oberstdorf

Skifahrer, Wanderer und Kletterer aufgepasst: In den bayerischen Alpen und damit auch im Allgäu herrscht aktuell große Lawinengefahr. "Die Lawinengefahr ist oberhalb 2000 m groß, darunter ist sie erheblich. Die Hauptgefahr geht vom vielen Neu- und Triebschnee aus. Viele Gefahrenstellen befinden sich im Steilgelände aller Hangrichtungen vor allem kammnah, in eingewehten Rinnen und Mulden und auch kammfern hinter Geländekanten. Große Schneebrettlawinen lassen sich vielerorts sehr leicht durch einen einzelnen Skifahrer auslösen. Zudem können sich noch große Lockerschnee- und Schneebrettlawinen aus steilen Hängen von selbst lösen", so der Lawinenwarndienst am Mittwochabend.

Mit Schwerpunkt im Allgäu sei verstärkt durch Regeneintrag und Erwärmung bis in die mittleren Lagen die Selbstauslösung von Gleit- und Nassschneelawinen möglich.

Bis Dienstagabend hatte es in den Bergen im Allgäu verbreitet 30 bis 50 Zentimeter geschneit, lokal auch mehr. "Unternehmungen abseits gesicherter Pisten erfordern weiterhin große Vorsicht und sehr gutes lawinenkundliches Wissen", so der Lawinenwarndienst. Immerhin: "Die Lawinengefahr wird langsam zurückgehen."

Straßensperrung wegen Lawinengefahr im Allgäu

Im Oberallgäu sind bereits mehrere Straßen und Wege wegen Lawinengefahr gesperrt.

Landkreis Oberallgäu

Bad Hindelang

Fahrweg, Fahrweg vom Giebelhaus zur Schwarzenberghütte, gesperrt seit 01.02.2022, 09:30 Uhr.

Oberstdorf

Gemeindestraße, Hangstraße Rennblock - Christlessee, gesperrt seit 02.02.2022, 08:00 Uhr.

Oberstdorf

Privatstraße, Oytalstraße Kühberg – Oytalhaus, gesperrt seit 02.02.2022, 08:00 Uhr.

Oberstdorf

Gemeindestraße, Straße Dietersberg – Gerstruben, gesperrt seit 02.02.2022, 08:00 Uhr.

Oberstdorf

Wirtschaftsweg, Straße Eschbach – Einödsbach, gesperrt seit 02.02.2022, 08:00 Uhr.

Oberstdorf

Wanderweg, Wanderweg Eschbach - Einödsbach. Gesperrt seit 02.02.2022, 08:00 Uhr.

Oberstdorf

Wanderweg, Wanderweg Edmund-Probst-Weg Naturfreundehaus - Freibergsee. Gesperrt seit 02.02.2022, 08:00 Uhr.

Oberstdorf

Wanderweg, Wanderweg Hohenadlweg Grubenweg - Oytalstraße. Gesperrt seit 02.02.2022, 08:00 Uhr.

Oberstdorf

Wanderweg, Wanderweg Wallrafweg Cafe Breitenberg - Gaisalpe. Gesperrt seit 02.02.2022, 08:00 Uhr.

Lawinenwarndienst im Allgäu: So wird die Lawinengefahr bestimmt