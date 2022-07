Die Lärmschutzzonen beim Allgäu Airport sollen vergrößert werden. Das hat Konsequenzen für benachbarte Gemeinden. Doch es gibt auch Vorteile.

04.07.2022 | Stand: 06:28 Uhr

Am Allgäu Airport in Memmingerberg (Unterallgäu) sollen die Lärmschutzzonen ausgeweitet werden – das bestätigte das bayerische Verkehrsministerium auf Anfrage unserer Redaktion. Erstmals ist auch eine Nachtschutzzone geplant. Als Grund nennt die Behörde Veränderungen am Flughafen, insbesondere die Verbreiterung der Start- und Landebahn. Noch bis Dienstag haben unter anderem die betroffenen Gemeinden Zeit, dazu Stellung zu nehmen.

