Im Allgäu herrscht die Ruhe vor dem Sturm

Heiß ist es aktuell. Hitzewarnungen gelten für viele Regionen in Deutschland. Fürs Allgäu nicht. Das sieht nicht jeder Wetter-Experte so.

20.06.2023 | Stand: 13:03 Uhr

Deutschland schwitzt. Wenige Augenblicke vom dem kalendarischen Sommeranfang herrschen Temperaturen über der 30-Grad-Marke. Hitzewarnungen liegen vor u.a. für Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Hessen oder Thüringen. Auch Teile von Bayern sind betroffen. Das Allgäu nicht. Warum?

"Das kann ich mir auch gar nicht so erklären. Ich hätte heute auch fürs Allgäu eine Hitzewarnung ausgegeben", sagt Jürgen Schmidt mit einem Schulterzucken. Auch in Kempten, Memmingen oder Kaufbeuren liegen die Temperaturen heute am Dienstag, 20. Juni 2023, bei um die 30 Grad. "Und es zählt ja auch die gefühlte Temperatur", sagt der Diplom-Meteorologe und Geschäftsführer von WetterKontor in Ingelheim am Rhein.

DWD warnt vor schwerem Gewitter im Oberallgäu und Unterallgäu

Eine Hitzewarnung gibt es nicht, eine Unwetter-Warnung schon. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt für Dienstag vor schwerem Gewitter u.a. im Kreis Oberallgäu und dem Unterallgäu. Dort heißt es: "Heute Abend und in der ersten Nachthälfte ziehen von Ostfrankreich und der Schweiz her einzelne schwere Gewitter auf. Diese können lokal eng begrenzt mit Böen bis Orkanstärke (um 120 km/h; Bft 12), heftigem Starkregen bis 40 l/qm in kurzer Zeit sowie Hagel bis 4 cm einhergehen. Im Laufe der Nacht ziehen die Gewitter weiter in Richtung Nordosten. Nachfolgend besteht nur noch ein geringes Gewitterpotenzial."

Noch herrscht im Allgäu also die "Ruhe vor dem Sturm", wie es Jürgen Schmidt formuliert. Die Vorhersagen des Meteorologen für die nächsten Stunden und Tage sind allerdings nicht so optimistisch. "Momentan heizt es sich auf, bevor es am Abend los geht mit den Gewittern", sagt Schmidt. Für den Mittwoch, den kalendarischen Sommerbeginn erwartet er ab dem späten Nachmittag "schwere Unwetter".

Nächste Grill-Party erst fürs Wochenende planen

Die größte Unwetter-Gefahr fürs Allgäu sieht der Wetter-Profi für den Donnerstag. Eine Wetter-Beruhigung erwartet Schmidt für das nächste Wochenende. Dann steht auch der nächsten Grill-Party nichts mehr im Wege.

Warum wird das Allgäu so oft zuerst von Wetterextremen wie schweren Unwettern heimgesucht? "Für Deutschland beginnen im Allgäu zunächst eben solche Entwicklungen", erklärt Meteorologe Schmidt. Dies gelte auch für den Schwarzwald und der schwäbischen Alb.