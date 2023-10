Großes Interesse bei der Jobbörse für Geflüchtete in Memmingen

Unternehmen brauchen Mitarbeiter – Geflüchtete suchen Jobs. Doch wie die beiden zusammenbringen? Eine Messe in Memmingen hat das bei viel Interesse versucht.

26.10.2023 | Stand: 17:36 Uhr

„Spricht hier jemand arabisch?“, fragt eine Mitarbeiterin der Arbeitsagentur in die Menge wartender Geflüchteter. Ein Finger hebt sich. Gut, dann kann es losgehen, sagt die Mitarbeiterin. Für die Arbeitssuchenden folgt eine kurze Einweisung auf mehreren Sprachen zum Ablauf auf der Jobbörse. Dann betreten sie die Messe und Geflüchtete und Arbeitgeber können sich kennenlernen.

Jobbörse Memmingen: Die Situation ist anders als 2015

Heute ist es anders als noch 2015, sagt Denzil Manoharan. In dem Jahr, als die Flüchtlingskrise ihren Höhepunkt erreicht hatte, seien Arbeitgeber noch skeptischer gewesen. „Jetzt kommen die Unternehmen auf uns zu“, sagt Manoharan. Er arbeitet für „Tür an Tür“, einem Integrationsprojekt, das unter anderem vom Arbeitsministerium gefördert wird und Menschen mit internationaler Geschichte in den bayerischen Arbeitsmarkt integrieren soll. „Tür an Tür“ ist auf der Jobbörse in Memmingen mit einem Stand vertreten. Über 30 Firmen sind der Einladung des Jobcenters und der Stadt Memmingen, sowie der Agentur für Arbeit Kempten-Memmingen gefolgt – und über 350 Geflüchtete sind gekommen.

Das Bild zeigt von links Anna Brommler, Melanie Steinhauser, Dolmetscherin Fassla Alomari und Fadila Mahmmad aus Syrien. Zusammen besprechen sie Job-Optionen. Bild: Matthias Becker

Im September waren in der Region 18.720 Arbeitssuchende gemeldet – 3805 davon waren nicht-deutsche Staatsbürger. An diesem Tag tummeln sich Ukrainerinnen, Iraker und viele andere Nationalitäten auf der Messe. Manche sprechen fließend deutsch, andere nur einzelne Wörter.

Geflüchtete: Wer sucht überhaupt Arbeit?

Wir begegnen Fadila Mahmmad (45) aus Syrien, die sich vorstellen könnte, als Reinigungskraft zu arbeiten. Eine Ausbildung hat sie nicht – aber sie sei Mutter und in der Hausarbeit erfahren. Sie spricht kaum deutsch aber dank einer Dolmetscherin wird sie auf der Messe fündig. Wir treffen auch Zanadinan Sahir (21) aus dem Irak, der sich für eine Ausbildung bei einem Autozulieferer interessiert. Bis er diese starten könnte, muss er Deutsch lernen – ein Muss für viele Ausbildungen, heißt es von Arbeitgebern vor Ort. Ihre Stände aufgebaut haben Zeitarbeits- und Reinigungsfirmen, Pflegeeinrichtungen oder Vertreter aus der Logistikbranche.

Auf der Jobbörse für Geflüchtete im Maximilian-Kolbe-Haus in Memmingen war großes Interesse. Bild: Matthias Becker

Dazu gehört die JS Logistik GmbH & Co. KG. Ihr Geschäftsführer, Markos Sara, stellt seit Jahren Menschen ein, die nach Deutschland geflüchtet sind. Er sagt: „Wir brauchen sie.“ Oft würden sie anfangs einfachere Tätigkeiten wie das Verpacken von Gütern übernehmen. Haben sie einen Platz in einem Sprachkurs, unterstütze man sie und passe die Arbeitszeiten an. In seiner Firma werden mehrere Sprachen gesprochen, erzählt er. Um die Sprachbarriere zu überwinden, haben viele Unternehmen auf der Messe Mitarbeiter dabei, die etwa Ukrainisch sprechen.

Berater Manoharan sagt, die Gesellschaft müsse sich entscheiden, ob sie bereit ist, ein Einwanderungsland zu werden. Das würde vieles erleichtern. An der Motivation der Geflüchteten, zu arbeiten, würde es nicht scheitern.