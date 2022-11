Gründerpreis für aufblasbare Verpackung aus Pfronten

Die drei Nachwuchsunternehmer von Packair bekommen auf der Allgäuer Gründerbühne 6000 Euro für ihre Geschäftsidee. Wann und wo das Produkt zum Einsatz kommt.

15.11.2022 | Stand: 14:51 Uhr

Der Allgäuer Gründerpreis geht heuer an das Team von Packair aus Pfronten. Mit deutlicher Mehrheit sprach sich das Publikum für die Idee von Martin Säckl, Sarah Kohlen und Raphael Vogler aus - und auch die Fachjury hob den Daumen bei der Verleihung in der Kultbox Kempten. Die drei Nachwuchsunternehmer entwickelten eine aufblasbare Mehrweg-Verpackung mit Rücknahmesystem für den Versandhandel, um CO2 und Müll zu sparen - und die Ware natürlich gut geschützt zu verschicken. Dafür gab es jetzt auf der Gründerbühne 6000 Euro. Derzeit wird an der Produktion des Packair gearbeitet. Ende 2023 soll die neuartige Verpackung, die pro Produkt 100 mal verwendbar sein soll und auch selbst recycelbar ist, auf den Markt kommen. Packair setzte sich gegen vier Mitbewerber durch und wurde von den rund 560 Gästen in der Kultbox gefeiert.