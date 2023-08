Das Gesundheitsamt sperrt einen beliebten Uferabschnitt am Grüntensee wegen Fäkalkeimen im Wasser - schon wieder. Die möglichen Gründe für die Verunreinigung.

22.08.2023 | Stand: 16:09 Uhr

Auf den ersten Blick scheint am Dienstagmittag alles wie immer am Grüntensee bei Wertach (Kreis Oberallgäu). Radler fahren, und Spaziergänger schlendern am Ufer entlang. Urlauber sonnen sich auf der Liegewiese, nebenan spielen Kinder Fußball. Doch im Wasser ist niemand – trotz Temperaturen um die 30 Grad. Zwei kleine, weiße Schilder, die mit einem Pflock in den Boden gerammt wurden, machen klar, warum: „Badeverbot!“ steht darauf geschrieben.

Im südöstlichen Bereich des beliebten Allgäuer Badesees hatte das Gesundheitsamt bei einer Routinekontrolle einen „sehr deutlich überschrittenen“ Grenzwert von E. Coli-Bakterien im Wasser festgestellt. Die Fäkalkeime stellen eine erhebliche Gefahr für die Gesundheit dar. Schlucken Badegäste das verunreinigte Wasser, können die Bakterien unter anderem zu Durchfall, Übelkeit und Erbrechen führen. Seit Montagabend gilt in dem Bereich deshalb ein striktes Badeverbot. An anderen Badestellen des Grüntensees könne man aber bedenkenlos ins Wasser, teilt eine Sprecherin des Landratsamtes Oberallgäu mit.

Mögliche Ursachen für die Verunreinigung im Grüntensee

Die Ursache für die Verunreinigung ist bislang unklar. Denkbar sei etwa Abwasser oder Gülle, aber auch Vogelkot. Mithilfe weiterer Proben von unterschiedlichen Stellen im See soll nun untersucht werden, woher die Verunreinigung stammt. Die Ergebnisse sollen bis Ende der Woche vorliegen. Auch im Nachgang werde das Wasser in kurzen Abständen weiter untersucht, so die Sprecherin.

Für Ärger sorgt die Verunreinigung bei Brigitte Seefelder, Betreiberin des unmittelbar angrenzenden Campingplatzes „Grüntensee International“. Im südlichen Ausläufer des Sees sei das flache Wasser durch den Kot von unzähligen Bibern, Enten und anderen Vögeln seit Jahren immer wieder arg verschmutzt. „Für uns ist das eine Katastrophe, es wirkt so als hätten wir damit etwas zu tun, doch dem ist definitiv nicht so. Vielmehr sind wir die Leidtragenden“, sagt Seefelder. Erste Gäste des 300 Stellplätze umfassenden Campingplatzes seien aufgrund des Badeverbots bereits abgereist.

Badegäste am Grüntensee bei Wertach reagieren verärgert

Am betroffenen Ufer reagieren die Badegäste ebenfalls verärgert. Eine Touristin aus Norddeutschland erzählt, sie sei am Montag noch an der Stelle geschwommen. Nun sei sie verunsichert, fühle sich aber gesund. Zum Baden weiche sie nun vom Grüntensee an den Rottachspeicher aus.

Fest steht, es ist nicht das erste Mal, dass an dem 2,5 Kilometer langen Stausee ein erhöhter Wert an Fäkalkeimen gemessen worden ist. Bereits im Sommer 2021 riet das Gesundheitsamt vom Baden im Grüntensee ab – an exakt der gleichen Stelle. Die genaue Ursache für die Verunreinigung wurde damals nicht abschließend geklärt.

