Grundversorgung, Netflix, Tierarzt-Kosten: Das ändert sich im November 2022

Auch im November 2022 treten wieder mehrere Änderungen und neue Gesetze in Kraft, die sich direkt auf unser Geld auswirken. Hier der Überblick.

25.10.2022 | Stand: 15:15 Uhr

Was ändert sich im November 2022: Der neue Monat bringt den Verbrauchern in Deutschland wieder einige Änderungen und neue Gesetze. Hier ist der Überblick von der Energieversorgung über ein neues Netflix-Abo bis zu Preissteigerungen beim Tierarzt.

Neu- und Bestandskunden werden ab 1.11.22 in der Grundversorgung gleich behandelt

Wichtig für Strom- und Gaskunden: In der Grundversorgung darf ab dem 1. November 2022 bei den Preisen nicht mehr zwischen Bestands- und Neukunden unterschieden werden. Das meldet die Bundesnetzagentur.

Die Grundversorgung garantiert, dass jeder Haushalt in Deutschland mit Energie versorgt wird - auch, wenn er keinen gesonderten Vertrag mit einem Energieanbieter hat. In den vergangenen Monaten hatten viele Versorger in der Grundversorgung neue - und deutlich höhere - Tarife für Neukunden eingeführt, um ihre hohen Beschaffungskosten zu decken. Das geht ab November nicht mehr. Auch ältere Verträge, die ein solches Preissplitting beinhaltet haben, müssen zum 1. November angepasst werden.

Kosten beim Tierarzt steigen ab November deutlich

Ab Ende November 2022 wird der Gang zum Tierarzt deutlich teurer. Denn die Behandlungssätze steigen zum 22. November.

Für die Untersuchung von Katzen zum Beispiel steigen die Kosten um 160 Prozent, von bisher 8,98 Euro auf dann 23,62 Euro.

Schaut sich der Tierarzt einen Hund an, werden dafür derzeit noch 13,47 Euro fällig, künftig sind es ebenfalls 23,62.

Die Kosten für Impfungen bei Hund und Katze verdoppeln sich beinahe: von 5,77 Euro auf 11,50 Euro.

Die Untersuchung eines Pferdes wird demnächst 30,78 Euro kosten und damit mehr als 10 Euro mehr als bisher.

Bei Mastschweinen sind es 15,39 Euro statt 9,62 Euro und

bei Rindern 20,54 Euro statt 12,84 Euro.

Die Gebührenordnung gibt die Mindestpreise vor, die Tierärzte für ihre Leistungen verlangen müssen. Am 22. November tritt eine überarbeitete Version dieses Gesetzes mit höheren Preisen in Kraft. Seit 2012 wurde an der Änderung gearbeitet, die neuen Preise wurden bereits im Januar 2021 festgelegt.

Begleiter im Krankenhaus können Geld für Verdienstausfall bekommen

Lesen Sie auch

Weil die Tierhaltungskosten explodieren Tierheim-Chef: Wir rechnen damit, dass im Winter viel mehr Tiere ausgesetzt werden

Der Staat unterstützt ab November 2022 Menschen, die Angehörige pflegen und betreuen, etwas besser. Wer einen Angehörigen mit Behinderung ins Krankenhaus begleitet, kann ab dem 1. November 2022 Verdienstausfall in Form von Krankengeld geltend machen. Voraussetzung ist eine Bescheinigung, dass die Begleitung des Angehörigen medizinisch notwendig ist. Diese stellt der behandelnde Arzt zusammen mit der Krankenhauseinweisung aus.

Neu ab November: Hauptversammlungen dürfen virtuell abgehalten werden

Hauptversammlungen dürfen ab November endgültig virtuell abgehalten werden. Was zunächst nur ein Corona-Provisorium war, erhält damit einen dauerhaften Platz im deutschen Aktienrecht. Das entsprechende Gesetz legt unter anderem fest, wie Aktionäre bei virtuellen Hauptversammlungen ihre Rechte - etwa Rederecht und Auskunftsrecht - wahrnehmen können. "Vor allem durch die Konkretisierung der Befugnisse des Versammlungsleiters schaffen wir mehr Rechtssicherheit für Unternehmen bei der Durchführung der Versammlungen", sagt Bundesjustizminister Marco Buschmann.

Netflix bietet günstigeres Basis-Abo an - mit Werbung

Auch auf dem Streaming-Markt gibt es im November eine Änderung: Netflix startet zum 3.11. ein "Basis-Abo". dieses wird nur 4,99 Euro im Monat kosten, dafür aber vier bis fünf Minuten Werbe-Einblendungen pro Stunde beinhalten. Das Basis-Abo mit Werbung wird dem Konzern zufolge in Australien, Brasilien, Deutschland, Frankreich, Italien, Japan, Kanada, Korea, Mexiko, Spanien, dem Vereinigten Königreich und den USA verfügbar sein. Eine "begrenzte Anzahl von Filmen und Serien" werde aus Lizenzgründen im Basis-Abo nicht verfügbar sein, hieß es weiter. Für bereits laufende Abonnements und Mitgliedschaften ergeben sich keine Änderungen.

Lesen Sie auch: