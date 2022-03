Allgäuer Spitzenkoch Simon Schlachter erhält zum dritten Mal Michelin-Stern - "Ich hab' noch nie einen Test-Esser erkannt"

Spitzenkoch Simon Schlachter (29) vom Burghotel Falkenstein in Pfronten hat zum dritten Mal in Folge einen Michelin-Stern erhalten.

14.03.2022 | Stand: 10:17 Uhr

Zum ditten Mal in Folge wurde Simon Schlachter am Mittwoch mit dem begehrten Michelin-Stern ausgezeichnet. Das Konzept seines Gourmet-Restaurants "PAVO" im Burghotel Falkenstein in Pfronten (Allgäu) überzeugte die Test-Esser erneut. "Einfach super. Ich freue mich riesig. Das ist eine tolle Bestätigung für das gesamte Team, für die ganze Arbeit, für unsere Region", freute sich der 29-Jährige. Hier finden Sie eine Auflistung, welche Allgäuer Restaurants 2022 mit einem Stern ausgezeichnet worden sind.