Allgäuer Sternekoch Simon Schlachter: "Ich hab' noch nie einen Test-Esser erkannt"

Sternekoch Simon Schlachter (29) vom Burghotel Falkenstein in Pfronten zählt zu den angesagtesten Köchen in Bayern. Hier spricht er über den Michelin-Stern.

09.03.2022 | Stand: 12:00 Uhr

Zwei Mal in Folge wurde Simon Schlachter mit dem begehrten Michelin-Stern ausgezeichnet. Das Konzept seines Gourmet-Restaurants "PAVO" im Burghotel Falkenstein in Pfronten (Allgäu) überzeugte die Test-Esser 2021 und 2020.

Spannung bei Team am Burghotel Falkenstein: Gibt es den dritten Stern in Folge fürs "PAVO"?

Kurz bevor am Mittwoch die diesjährigen Sterne-Küchen vom Guide Michelin ausgezeichnet werden, steigt die Spannung bei dem 29-Jährigen und seinem Team. Holen sie zum dritten Mal in Folge einen Stern ins Ostallgäu? Diese Frage wird sich in wenigen Stunden bei der offiziellen Bekanntgabe klären. Im Vorfeld ist selbst bei dem Spitzenhoch nichts durchgesickert. "Ich hab noch nie einen Test-Esser erkannt. Die sind absolut unauffällig. Sie reservieren, essen und zahlen wie jeder andere Gast auch", erzählt Schlachter. (Lesen Sie auch: Feinschmecker aufgepasst: Diese Allgäuer Restaurants haben 2021 einen Michelin-Stern)

Michelin-Stern: Nicht nur Essen wird bewertet

Nur so viel weiß er: In ihre Bewertung fließt neben der dargebotenen Kochkunst auch Ambiente, Service und das Gesamt-Konzept ein. "Deshalb ist eine Sterne-Auszeichnung immer eine Teamleistung", sagt der junge Spitzenkoch. Obwohl das PAVO schon zwei Mal einen begehrten Stern verliehen bekam, blieb Schlachter auf dem Teppich. "Ich war vorher der Simon - und das bin ich heute auch", sagt der kreative Küchenchef, der seinem Ansatz treu bleibt: "Spaß haben, lecker kochen, nette Gäste kennenlernen, offen sein für neue Einflüsse. Mir gefällt es, Altbewährtes neu zu interpretieren." Besonders freut er sich darüber, dass viele Einheimische aufgrund der Sterne-Auszeichnungen zu Besuch ins PAVO kommen.

Sterne-Koch Simon Schlachter setzt auf Bodenständigkeit

Statt auf Abgehobenheit setzt er auf Bodenständigkeit. Dazu zählt auch der Kontakt zu anderen (Spitzen-)Köchen. "Mir macht es Spaß, vernetzt zu arbeiten und sich auszutauschen." Deshalb freut er sich auch, wenn andere Köche aus dem Allgäu oder dem Kleinwalsertal mit einem Stern ausgezeichnet werden. "Man kann nicht nur in Hamburg oder München sehr gut essen", ist sich Schlachter sicher.

Die Gäste im PAVO können sich davon nach einer zweiwöchigen Pause wieder ab dem 31. März überzeugen, wenn das Gourmetrestaurant mit einem neuen Menü in den Frühling startet. Am Konzept, zu dem 18 kleine Gerichte zählen, werde sich generell nichts ändern, verrät Schlachter. Wohl aber an einzelnen Komponenten. Um welches es sich handelt? "Das soll eine Überraschung werden", kündigt Schlachter an.