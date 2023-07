Das sind die guten Nachrichten aus dem Allgäu diese Woche

Der Kanzler kommt zum "Kanzlergespräch", zwei traditionelle Kinderfeste machen von sich reden und die Bergwacht Oberstdorf blickt auf die letzten 100 Jahre.

14.07.2023 | Stand: 13:42 Uhr

Schwere Unwetter sind über das Allgäu gezogen, es gab Verletzte und Sachschäden. Nun stehen uns statt sommerlicher Temperaturen die heißesten Tage bevor. Was in den letzten Tagen geschehen ist, bietet nicht nur Anlass zum Freuen. Aber es gibt sie, die positiven Neuigkeiten. Diese sieben Geschichten aus dem Allgäu sind unsere guten Nachrichten der Woche.

Füssen: "Kanzlergespräch" mit Olaf Scholz

Bundeskanzler Olaf Scholz stellte sich am Donnerstag beim "Kanzlergespräch" den Fragen der Bürgerinnen und Bürger. Besonders interessierten sich die 150 Gäste für das Thema Mobilität. Im Exklusiv-Interview mit unserer Redaktion äußerte sich der Kanzler auch zur Ampelkoalition, in der es immer wieder knirsche: "Es wäre gut, wenn es weniger Geräusche gäbe.“ Das ausführliche Interview lesen Sie ab Freitagabend online und im E-Paper und am Samstag in unserer Zeitung.

In das Füssener Festspielhaus im Ostallgäu kam Bundeskanzler Olaf Scholz am Donnerstag zum "Kanzlergespräch". Bild: Ralf Lienert

Kaufbeuren: Eröffnung des Tänzelfestes 2023

Vor 1400 Zuschauerinnen und Zuschauern vermittelten die Mitwirkenden des Tänzelfestes in Kaufbeuren das diesjährige Thema: "Schule - früher und heute". Dabei verwandelten sie das Rondell am Festplatz in ein Klassenzimmer und stellten das Lernen in den Mittelpunkt. Oberbürgermeister Stefan Bosse eröffnete die fünfte Jahreszeit in der Stadt, dann begann die Party. Die Mediengalerie zur Eröffnungsfeier finden Sie hier.

1400 Zuschauerinnen und Zuschauer verfolgten die Eröffnung des Tänzelfestes in Kaufbeuren. Bild: Mathias Wild

Immenstadt und Oberallgäu: 100 Jahre Bergwacht Oberstdorf

Vor 100 Jahren fand die Gründungsveranstaltung der Bergwacht Oberstdorf statt. Seitdem hat die Bergrettung zahlreiche schwierige Rettungsaktionen bewältigt. Dabei arbeitet die Ortsgruppe mit einer vergleichsweise kleinen Mannschaft: 49 aktive Einsatzkräfte haben eine Einsatzgebiete von 230 Quadratkilometern im Blick. Einblicke in die Arbeit gibt es am Tag der offenen Tür am Samstag.

Seit 100 Jahren ist die Bergwacht Oberstdorf im Einsatz und lädt heuer zum Tag der offenen Tür ein. Bild: Bergwacht Oberstdorf

Memmingen: Ausgezeichnete Ehrenamtliche des Kinderfestes

Wer sich beim Kinderfest im Memmingen ehrenamtlich einbringt, wird vielleicht mit der Kinderfestmedaille ausgezeichnet. Dabei gibt es ausschließlich erste Plätze. In diesem Jahr geht die Auszeichnung an zwei Lehrerinnen. Sie engagieren sich nicht nur in ihrem Berufsleben für die traditionelle Veranstaltung. Auch ohne die "Trommlerbuben" ist das Heimatfest undenkbar, zwei von ihnen erhielten ebenfalls eine Medaille.

In diesem Jahr ging die Kinderfestmedaille in Memmingen an zwei Lehrerinnen. Bild: Dunja Schütterle

Marktoberdorf: Große Fendt-Liebe

Seinen Traum auf vier Rädern fährt ein Traktor-Liebhaber beim internationalen Verdampfertreffen am FendtForum in Marktoberdorf vor. Zum ersten Mal werden Traktoren aus den Jahren 1930 bis 1950 an ihre Produktionsstätte zurückkehren. Der von Anton Hartmann aus Lengenwang ist von 1941, bei den hohen Temperaturen muss er immer wieder kontrollieren, ob der Wasserstand stimmt.

Anton Hartmann aus Lengenwang wird seinen Fendt-Traktor von 1941 auch bei den Verdampfertagen in Marktoberdorf zeigen. Bild: Andreas Filke

Kempten: Ronja Räubertochter auf der Freiluftbühne in Altusried

Die Allgäuer Freiluftbühne Altusried zeigt in diesem Sommer das Theaterstück "Ronja Räubertochter". Eine klare Botschaft vermitteln die Darstellerinnen und Darsteller: (Männliches) Machtstreben führt ins Unglück. Bei der Kulisse haben die Bühnenbauerinnen und -bauer ganze Arbeit geleistet. Astrid Lindgrens Erzählung liefert den Stoff für das zweistündige Familienstück, das noch bis zum 6. August aufgeführt wird.

Die Hauptfiguren Ronja und Birk aus Astrid Lindgrens Geschichte "Ronja Räubertochter" sind bis August auf der Allgäuer Freiluftbühne Altusried zu sehen. Bild: Ralf Lienert

Weiler und Westallgäu: FC Ingolstadt 04 im Trainingslager in Weiler

Im Rothachtal im Westallgäu bereitet sich der Fußball-Drittligist aus Ingolstadt auf die neue Saison vor. „Wir fühlen uns hier richtig pudelwohl“ , sagt Trainer Michael Köllner. Fernab jeglichen Trubels können sich die Spieler auf das Training konzentrieren, um ab dem 5. August ihr Bestes geben zu können. Die Mannschaft wohnt im Hotel Tannenhof und darf auf der Sportanlage des FV Rot-Weiß Weiler spielen. Der Trainer denkt schon über das nächste Trainingslager in Weiler nach.

Bei ihrem Trainingslager im Rothachtal spielt der FC Ingolstadt 04 auf der Anlage des FV Rot-Weiß Weiler. Bild: Benjamin Schwärzler

