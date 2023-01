Mit diesen schönen Geschichten startet das Allgäu ins Jahr 2023

Allgäuer Rekordstier "Senator" geht es gut und alle lieben die Tankstellen-Queen: Das sind in der ersten Januarwoche die guten Nachrichten aus dem Allgäu.

07.01.2023 | Stand: 11:31 Uhr

Für Allgäuer Skifahrer startet das Jahr 2023 eher mäßig: Die milden Temperaturen wirbeln den Skibetrieb großflächig durcheinander. Mittlerweile haben einige Lifte wegen fehlendem Schnee wieder geschlossen. Und die Rückkehr des Winters, die bahnt sich nur sehr langsam an.

Aber auch wenn Winter Wonderland vorübergehend ausbleibt: Im Allgäu gibt es auch ohne Schnee viel zu erleben und Geschichten, die das Herz erwärmen. Das sind unsere Good News der Woche.

Alle wollen ein Rind von ihm: Allgäuer Rekordstier "Senator" fühlt sich in seinem neuen Zuhause wohl

Zum Rekordpreis von 159.000 Euro wurde Fleckvieh-Stier „Senator“ vor über einem Jahr vom Allgäu nach Nordschwaben verkauft. Dort habe er sich mit 80 weiteren Bullen auf dem Gelände des Besamungsvereins Nordschwaben in Höchstädt (Landkreis Dillingen) gut eingelebt, so Geschäftsführer Dr. Frank Bosselmann. "Senator" mache seinem Namen alle Ehre: Schon jetzt seien 26.000 seiner Sperma-Portionen verkauft worden.

Hauptsache "Senator" geht es gut: Der Allgäuer Stier Senator wurde 2021 zu einem Rekordpreis von 159 000 Euro nach Nordschwaben verkauft. Bild: Dr. Frank Bosselmann

Allgäuer „Tankstellen-Queen“ Aloisia Osterried im Medienhype

„Sogar ein Porschefahrer wollte ein Foto“, erzählt Aloisia Osterried. Seitdem unsere Redaktion über die älteste Tankstellen-Betreiberin Bayerns berichtet hatte, erlebte die 85-Jährige einen regelregten Hype - sowohl in den Medien, als auch in persona. Unter anderem allgaeu.tv, Sat.1 und auch die Bild berichteten über die "Diesel-Omi". Auch Kunden sprechen Osterried immer wieder an: Sie empfand den völlig unvermittelten Sprung in die Öffentlichkeit als „Mordsgaudi“.

"Tankstellen-Queen" Aloisia Osterried hinter der Kasse ihrer Tankstelle bei Füssen-Ziegelwies. Bild: Martina Diemand (Archivbild)

Buchloe: Ehrliche Finderin (11) gibt gefundenes Geld ab

In Buchloe hat eine 11-Jährige am Neujahrstag einen Bündel mit Geldscheinen im dreistelligen Bereich gefunden. Viele Facebook Userinnen und User zollen dem Mädchen unter dem Post zu der Geschichte dafür Respekt und loben die gute Erziehung des Kindes. Einige Menschen hoffen, dass die 11-Jährige etwas von dem Geld bekommt - und das ist unter gewissen Umständen sogar möglich.

Neujahrsbabys in Mindelheim, Kempten, Memmingen, Füssen und Kaufbeuren

Teilweise hätten sie Christkinder werden sollen, teilweise hatten sie es sehr eilig: Die Allgäuer Neujahresbabys haben uns gleich zu Beginn des Jahres ein Lächeln ins Gesicht gezaubert.

Den Anfang machte das Rekordbaby Johanna Lang aus Mindelheim: Sie kam um 0.01 Uhr zur Welt, schneller geht es kaum. Die Nachzügler waren Memminger Neujahrsbaby Jakob um 0.35 Uhr und das Kaufbeurer Mädchen Emma um 3.17 Uhr. In Kempten kam um 7.28 Uhr der kleine Maik zur Welt. Den Abschluss machte Fritz Valentin um 15.04 Uhr in Füssen.

Die Neujahrsbabys Johanna (Mindelheim), Maik (Kempten), Jakob (Memmingen), Fritz Valentin (Füssen) und Emma (Kaufbeuren) gehören zu unseren ersten Good News des Jahres. Bild: Klinikverbund Allgäu, Ralf Lienert, Schopf/Klinikum, Markus Röck

"Retterling" in Sonthofen bietet Bedürftigen kostenloses Essen

Im Sonthofener "Retterling" gibt es gerettene Lebensmittel - und das kostenlos. Sie sind frei zugänglich, dort kann sich jeder ohne Scheu bedienen – oder auch etwas hineinlegen. Vor allem Geflüchtete nehmen das Angebot wahr.

So schaut es im Retterling in Sonthofen aus: Von links sind die Foodsharer Serhii Zhydetsky, Rita Bernstein, Anastasiia Poraldo und Mathilde Distler zu sehen. Bild: Silvia Reich-Recla

Einzelhandel in Kaufbeuren freut sich über volle Geschäfte

Geldgeschenke, Gutscheine, Schnäppchenjagd: Derzeit sind viele Menschen in der Kaufbeurer Innenstadt unterwegs. "Für Januar ist gut was los.“ Warum das so ist, erfahren Sie hier.