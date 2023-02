Die schönsten Geschichten der Woche: Unsere Good News aus dem Allgäu

Eine Unterallgäuerin überzeugt im TV, ein Glücksschwein wird wiedergefunden und Ehrenamtliche spenden Kleidung für Frühchen: Die Allgäuer Good News der Woche.

23.02.2023 | Stand: 13:31 Uhr

Zu Beginn der Woche sorgten vor allem Faschingsumzüge für gute Laune im Allgäu. Doch auch wenn das närrische Treiben mit Aschermittwoch vorerst ein Ende gefunden hat, gab es in den letzten Tagen noch mehr Gründe zur Freude im Allgäu. Das sind unsere Good News der Woche.

Memmingen: Unterallgäuerin überzeugt Sterneköche bei TV-Show

Mit einem Allgäuer Zwiebelrostbraten hat Christina Häring aus Erkheim zu Beginn der Woche die Star-Köche in der TV-Sendung "Die Küchenschlacht" begeistert. Die Kategorie am Montag lautete "Leibspeise". Dabei konnte die 34-jährige Unterallgäuerin mit einem Allgäuer Zwiebelrostbraten mit Kässpatzen, Röstzwiebeln und Rotweinsauce Jurorin Zora Klipp überzeugen. Auch wenn am nächsten Tag wegen eines Koch-Fehlers Schluss für Häring war, blickt sie glücklich auf ihre TV-Erfahrung zurück.

Christina Häring aus Erkheim hat bei der ZDF-Kochshow "Die Küchenschlacht" die erste Runde am 20. Februar 2023 gewonnen. Bild: Gunnar Nicolaus, ZDF

Kempten: Erfolgreiche Suche nach Glücksschwein

Als Vitus Weber aus Wolfholz ( Ostallgäu) vor kurzem wegen einer Hüftoperation mehrere Tage im Kemptener Klinikum liegen muss, gibt ihm sein Enkel Moritz ein selbstgenähtes Glücksschwein als Unterstützung mit. Doch als Weber kurz darauf nach Schwangau verlegt wird, fehlt der kuschelige Glücksbringer plötzlich. Die Familie hat die Hoffnung auf ein Wiedersehen schon fast aufgegeben, als der überraschende Anruf aus Kempten kommt: Nach intensiver Suche des Klinikpersonals konnte das Schwein wiedergefunden und zurückgegeben werden.

Glücksschwein in der Klinik Kempten wiedergefunden: Vitus Weber und Enkel Moritz.

Oberstdorf: Tourismus erholt sich von Corona-Pandemie

Der Oberstdorfer Kurdirektor Frank Jost konnte in dieser Woche ein positives Fazit des Tourismus-Jahres 2022 ziehen. Demnach hat sich der Tourismus in Oberstdorf wieder von der Corona-Pandemie erholt. Die Übernachtungszahlen haben das Niveau von vor der Pandemie erreicht. Auch der Ausblick auf die Sommermonate fällt in Oberstdorf verhalten positiv aus.

Kaufbeuren: Ehrenamtliche schneidern Kleidung für Frühchen

Mitglieder des Vereins „Nähen für Frühchen und Sternenkinder Beilngries“ haben der Kinderklinik Kaufbeuren selbstgemachte Kleidung, Decken und Wärmebettvorhänge gespendet. Darüber freute sich unter anderem der Chefarzt der Kaufbeurer Pädiatrie, Prof. Markus Rauchenzauner: „Mit unserer Neonatologie haben wir immer Interesse an warmer, gemütlicher Kleidung für unsere Kleinsten.“

Freuen sich über die individuell genähten Frühchen-Kleidungsstücke (v.l.n.r): Chefarzt Prof. Dr. Markus Rauchenzauner, Leitender Oberarzt der Neonatologie Dr. Jörg Stephanus Franke, aus dem Harl.e.kin-Team Andrea Wierschbitzki und Heike Trick, Kinderkrankenschwestern Kerstin Schuster und Marion Spetlak-Ptascheck und Harl.e.kin-Koordinatorin Sabine Nester. Bild: Klinikum Kaufbeuren

Kempten: Gymnasium ist jetzt anerkannte deutsche Schachschule

Das Allgäu-Gymnasium in Kempten darf sich ab sofort offiziell als deutsche Schachschule bezeichnen. Die Schule erhielt das Qualitätssiegel der deutschen Schachjugend und der Deutschen Schulschachstiftung. Bereits seit über 40 Jahren gibt es am Allgäu-Gymnasium eine Schach-Arbeitsgruppe, in der aktuell rund 40 Schülerinnen und Schüler regelmäßig trainieren.

Das Allgäu-Gymnasium erhielt das Siegel deutsche Schach-Schule - Unser Bild zeigt Tobias Weixler (links) und Schulleiterin Claudia Scharnetzky am Brett mit Trong Phucc Nguyen (recht). Das neue Siegel halten Rudolf Martin und Bernd Ohlow. Bild: Ralf Lienert

Buchloe: Repair Café feiert einjähriges Bestehen

Das Repair Café in Buchloe feiert aktuell sein einjähriges Bestehen und blickt bereits auf insgesamt 282 kostenlose Reparaturen zurück. Das Konzept des Cafés: Interessierte können an jedem zweiten Samstag im Monat defekte Geräte vorbeibringen, die dann von Ehrenamtlichen begutachtet und (wenn möglich) repariert werden. Am meisten wurden bisher Elektrogeräte repariert, aber auch Unterhaltungselektronik, Textilien und Kaffeeautomaten wurde im Café ein zweites Leben geschenkt.

Das Repair Café Buchloe feiert seinen einjährigen Geburtstag 25 Ehrenamtliche arbeiten im bestens ausgestatteten Reparatur Café Buchloe, die Trägerschaft hat die AWO übernommen. Auf dem Foto hinten von links: Dieter Scholze, Robert Protschka (Vorsitzender AWO Buchloe), Birgit Lenuweit (Schriftführerin AWO Buchloe), Willi Reimers. Vorne von links: Karl-Heinz Kühn, Herbert Böker und Hubert Heider.

Allgäu: Langläufer beim DSV-Schülercup im Harz erfolgreich

Gleich drei Langläuferinnen und Langläufer des Allgäuer Skiverbandes konnten beim DSV-Schülercup in Buntenbock im Harz (Niedersachsen) einen Podestplatz erreichen. In der Kategorie der unter 13-Jährigen sicherten sich Lina Baldauf und Leopold Fischer vom SC Oberstdorf Bronze-Medaillen. Bei den Unter 15-Jährigen schaffte es Emil Gentner vom SC Oberstdorf ebenfalls auf den dritten Platz. Weniger erfreulich war das Wetter während der Wettkampftage, das für einige Absagen sorgte.