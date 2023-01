Diese 7 guten Nachrichten gab es diese Woche im Allgäu

Good News aus dem Rappenalptal und ein Allgäuer, der für den Oscar nominiert ist: Das und mehr sind Geschichten, die das Allgäu diese Woche bewegt haben.

29.01.2023 | Stand: 09:15 Uhr

Angesichts der aktuellen Nachrichtenlage fällt es schwer, nicht immer nur die schlechten Ereignisse vor Augen zu haben. Das wollen wir in unserer wöchentlichen "Good News"-Serie ändern und unseren Leserinnen und Lesern die Meldungen in Erinnerung rufen, die beweisen: Trotz Krieg, Corona und Inflation gibt es sie, die guten Nachrichten aus dem Allgäu.

Zerstörter Rappenalpbach soll schon bald wiederhergestellt werden

Bereits in diesem Frühjahr sollen die illegalen Arbeiten am Rappenalpbach im Oberallgäu wieder zurückgebaut werden. Das bayerische Umweltministerium unter Leitung von Minister Thorsten Glauber (Freie Wähler) wolle alles daran setzen, dass der ursprüngliche Zustand und der Naturraum wieder hergestellt werden. Die Arbeiten dafür sollen beginnen, sobald der Schnee geschmolzen ist.

Ben Bernhard aus Scheidegg ist für einen Oscar 2023 nominiert

Der Westallgäuer Ben Bernhard war Kameramann beim Dokumentationsfilm "All that breathes". Nun darf er zur Verleihung der Oscars 2023 nach Los Angeles fliegen. Am Mittwoch ging es für Bernhard zu Dreharbeiten nach Afrika, danach muss er sich auf die Reise in die USA vorbereiten, erzählt er. „Ich brauche dringend einen Smoking.“

Der Westallgäuer Ben Bernhard war Kameramann beim Dokumentationsfilm "All that breathes". Nun darf er zur Verleihung der Oscars 2023 nach Los Angeles fliegen. Bild: Michael Scheyer

Wiesenbräu am Weiher in Buxheim (Unterallgäu) kurz vor der Wiedereröffnung

Ab Februar hat das Wiesenbräu am Buxheimer Weiher wieder geöffnet. Die neue Pächterin ist Suzanna Hranic. Die Gastronomie ist für die 51-jährige Kroatin, die in Deutschland geboren wurde, keineswegs Neuland. Als Kind zog sie mit ihren Eltern nach Jugoslawien und machte in Opatija ihr Diplom als „Kellner-Spezialistin“.

Die neue Pächterin Suzanna Hranic hat im Wiesenbräu in Buxheim einiges vor. Unterstützt wird sie dabei von ihrem Ehemann Josip. Bild: Thomas Weigert

Ralph Siegel bringt Musical "Ein bisschen Frieden" nach Füssen

Nach einigen Unklarheiten bestätigt das Festspielhaus Neuschwanstein nun: Das neue Ralph-Siegel-Musical "Ein bisschen Frieden" ist ab 2023 in Füssen zu sehen. "Wir werden das Musical neu inszenieren", sagt Pressesprecherin Anne Roth.

Der Komponist Ralph Siegel bei der Premiere von "Ein bisschen Frieden" in Duisburg. Das Musical erhält nun eine zweite Chance in Füssen. Bild: Henning Kaiser, dpa

„Aktion Geldumschlag“ der Polizei hat Erfolg

Um ein Haar wäre eine 60-Jährige auf die Betrugsmasche "Schockanruf" hereingefallen. Doch eine neue Aktion, die die Kemptener Kriminalpolizei im Herbst ins Leben gerufen hatte, zeigte nun Wirkung. Die Seniorin hätte beinahe Betrügern 30.000 Euro übergeben. Doch der Hinweis der Polizei auf einem Umschlag bewahrte die 60-Jährige davor.

„Aktion Geldumschlag“ heißt das Projekt der Polizei, mit dem Bürgerinnne und Bürger vor Callcenter-Betrügern gewarnt werden sollen. Bild: Matthias Becker (Archivbild)

Allgäuer Erfinder entwickeln modulare Backmatte für krosses Essen

Drei Allgäuer Freunde wollen mit der Backmatte „Kitchbo“ die Zubereitung von Speisen im Ofen revolutionieren. Entworfen hat den Küchenhelfer ein Kemptener.

Die Allgäuer (von links) Nikola Natterer, Karolin und Darko Djukic wollen eine modulare Backmatte entwickeln. Bild: Anne-Sophie Schuhwerk

Triathlet Axel Reusch verhilft zwei Läufen zur "Wiederauferstehung"

Der 55-jährige Triathlet und Veranstalter Axel Reusch organisiert künftig den Nebelhornberglauf und den Gebirgstälerlauf in Oberstdorf. Damit haucht er den zwei totgeglaubten Events neues Leben ein. Zusätzlich zu seinen Rennen in Sonthofen ist Reusch nunmehr für sechs Ausdauersport-Events in der Region verantwortlich.