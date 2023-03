Sechs Geschichten, die das Allgäu diese Woche bewegt hat

Eine ausgezeichnete Metzgerei im Ostallgäu, eine 102-Jährige zurück in der eigenen Wohnung und fröhliche Kinder in Steingaden. Unsere Good-News der Woche.

10.03.2023 | Stand: 11:51 Uhr

Mit 102 Jahren aus dem Altenheim zurück nach Hause? Genau dieses Vorhaben verwirklichte Martha Goth aus Kaufbeuren - denn nur in den eigenen vier Wänden werde sie glücklich, sagt sie. Doch es gab noch mehr Geschichten, die das Allgäu in dieser Woche bewegt haben. Das sind unsere sechs schönsten Geschichten aus der Region.

Tschüss, Altenheim - Hallo, eigene Wohnung

Zum Jahreswechsel zog Martha Goth in eine eigene Wohnung in Neugablonz. Das Besondere an der Sache: Martha Goth ist 102 Jahre und wohnte bis dato in einem Seniorenwohnheim. Zwar habe es ihr dort gefallen, sagt sie. Doch wirklich glücklich werde sie nur in den eigenen vier Wänden.

Ein paar Monate lebte Martha Goth im Altenheim der Hospitalstiftung in Kaufbeuren. Zum Jahreswechsel hat die 102-Jährige mit ihrem Rollator das Altenheim lachend und winkend verlassen und ist wieder in eine eigene Wohnung gezogen. Bild: Collage: Mathias Wild (Archiv), Günter Goth

Metzgerei Kuhn aus Waal zählt zu den 500 besten Metzgern Deutschlands

Bereits zum vierten Mal hat es die Metzgerei Kuhn aus Waal auf die Rangliste der besten 500 Metzger Deutschlands geschafft. Die Zeitschrift „Der Feinschmecker“ richtet den Wettbewerb aus, für den mehrere anonyme Testkäufer im ganzen Land unterwegs sind. Dabei werden Qualität und Vielfalt sowie artgerechte Tierhaltung, Nachhaltigkeit und Transparenz bewertet. Besonders überzeugt haben in Waal der altbayerische Leberkäs, der geräucherte Schinken und die Wiener Würstel.

Andrea und Ulrich Kuhn wurden von der Zeitschrift „Feinschmecker“ ausgezeichnet. Bild: Sabine Preller

Hilfe für Erdbebenopfer in der Türkei aus Kaufbeuren reißt nicht ab

„Wir wollen den Menschen helfen, egal in welchem Land“, sagt Osman Öztürk. Der Vorsitzende des türkisch-islamischen Kulturvereins in Kaufbeuren. Am Wochenende gibt es die nächste Aktion für die Opfer der verheerenden Erdbeben in der Türkei und Syrien. Bei einer „Kermes“, einer Benefiz-Feier, im Hof der Ditib-Moschee in der Danziger Straße in Kaufbeuren wollen die Veranstalter weitere Spendengelder sammeln.

Im türkisch-islamischen Kulturverein in Kaufbeuren planen Osman Öztürk (links) und die Mitglieder nun eine weitere Benefizveranstaltung, um Erdbebenopfern zu helfen. Bild: Harald Langer

Waldkindergarten in Steingaden: Konzept kommt gut an - nun wird erweitert

Der Waldkindergarten in Steingaden kommt gut an. Dort gibt es mit neben einem Bauwagen und einem Tipi Unterschlupf auch ein schönes Waldstück mit einem kleinem Bachlauf und Schlittenhügeln, wo die Kinder toben können. Weil das Ganze so gut klappt, soll es bereits ab September zwei Gruppen geben.

Bekommt Gesellschaft: Ein zweiter Bauwagen für den Waldkindergarten in Steingaden wurde angeschafft. Bild: Patricia Moser

Viel Bewegung in der Gastro-Szene in Wangen

Vom "Schwarzen Hasen" bis zum "Museumscafé": In der Wangener Gastro-Szene tut sich etwas. Neue Restaurants eröffnen, Pächter wechseln und manche Läden bleiben leer. Wir haben für Sie eine Übersicht zusammengestellt.

Bewegung in der Gastro-Szene in Wangen: mit Rosemarie und Franz Christberger hören die langjährigen Wirte des „Lamm“ auf. Wer ihr Nachfolger wird, ist noch nicht klar. Bild: Bernd Treffler

Tim Mälzer kocht bei "Kitchen Impossible" in Unterthingau

Weitere Gaumenfreuden gab es in Unterthingau. Denn: Koch Tim Mälzer kam im Rahmen der TV-Show "Kitchen Impossible" ins Allgäu. Genauer gesagt kochte er auf dem "Funkenhof" der Familie Stöckle. Wie das Ganze ablief, lesen Sie hier.

"Kitchen Impossible": Tim Mälzer kocht in der vierten Folge von Staffel 8 unter anderem im "Funkenhof" in Unterthingau. Bild: RTL / Endemol Shine / Christian Heinen

