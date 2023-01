Diese 7 Geschichten haben das Allgäu diese Woche bewegt

Eine Allgäuer Volleyballerin zählt zu den Besten in den USA und "Eisenschorch" ist zurück: Diese und mehr sind unsere guten Nachrichten der Woche.

13.01.2023 | Stand: 14:17 Uhr

Schockierende Nachrichten und Vorwürfe - so lässt sich die zweite Januarwoche im Allgäu wohl am besten zusammenfassen.

Gegen der Seeger Bürgermeister wurde aufgrund des Verdachts auf einen Millionen-Betrug Haftbefehl erlassen. Die Nebelhornbahn wehrt sich gegen die gegen Bild-Schlagzeile "Deutschlands traurigste Skipiste". Rund um Memmingen bewegt der Tod des berühmten Stadtkater Chicco die Menschen.

Trotzdem gab es sie auch diese Woche - die schönen Geschichten aus dem Allgäu und Bayern. Hier sind sieben von ihnen zur Auswahl.

Allgäuer Volleyballerin macht sich in den USA einen Namen

Allgäu-Power in den USA: Die Allgäuerin Isabel Martin (22) hat früher beim SV Mauerstetten (Landkreis Ostallgäu) Volleyball gespielt, jetzt zählt sie zu den Besten in den Vereinigten Staaten. Bei der Rückkehr in die Heimat spricht sie im Interview über ihre Karriere, ihren Alltag und warum sie bald im Privatjet zum Spiel fliegen könnte.

Isabel Martin mit ihrer Auszeichnung zur Spielerin des Jahres - in ihrem ersten Jahr am Hillsborough Community College in Florida (USA). Bild: Martin Schiessl

Der "Eisenschorsch" Georg Holzmann ist zurück beim EV Füssen

Er habe aus der Ferne beobachtet, wie in den vergangenen Jahren beim EV Füssen vieles nicht optimal lief. Jetzt kehrt Georg Holzmann (61), Spitzname "Eisenschorsch", nach elf Jahren zu seinem Heimatklub zurück. "Für mich schließt sich ein Kreis", sagt er. Wie Holzmann den Eishockeyverein wieder auf Vordermann bringen will.

Georg Holzmann (rechts) im Trikot der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft. Bild: Stephan Jansen (dpa), Archiv

Wizz Air fliegt ab September von Memmingen nach Rom

Gute Nachrichten für alle Italien-Fans: Nach vielen Jahren geht es vom Allgäu Airport aus wieder nach Rom. Wizz Air fliegt ab September zweimal die Woche den Flughafen Fiumicino an. Die genauen Flugdaten und der restliche Sommerflugplan des Flughafen Memmingen sind auch schon bekannt.

Wizzair steuert von und nach Memmingen überwiegend Ziele aus Osteuropa an. Bild: Ralf Lienert (Archiv)

Söder sichert dem Festspielhaus Füssen eine Finanzspritze zu

Der Freistaat sei normalerweise sehr zurückhaltend, was institutionelle Kulturförderung angeht. Aber "das Festspielhaus bietet Hochkultur, Spitzenkultur, (…) so etwas gibt es in München nicht“, sagte Söder bei seinem Besuch am Mittwochabend in Füssen. Markus Söder dem Musicaltheater staatliche Förderungen in Höhe von bis zu 750.000 Euro zugesichert.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder kündigt hohe staatliche Unterstützung für das Theaterhaus in Füssen an. Bild: Benedikt Siegert

Rettungshunde trainieren im Allgäu Outlet in Sonthofen

Wer vor kurzem im Allgäu Outlet in Sonthofen war, der hat sie vielleicht gesehen: Das Können der Rettungshunde der ASB-Rettungshundestaffel Allgäu wurde getestet. „Hier sind so viele Menschen täglich unterwegs und hinterlassen ihre Gerüche. Das fordert unsere Hunde, so trainieren wir sie am besten“, erklärt eine Helferin.

Dass Rettungshunde erstklassig trainiert sind, ist in vielen Situationen überlebenswichtig. Bild: Benjamin Liss

Am Flughafen entlaufener Hund "Sammy" nach einer Woche eingefangen

Vor einer Woche sollte "Sammy" am Flughafen München seiner neuen Besitzerin übergeben werden. Dabei entwischte der Vierbeiner. Nun wurde er wieder gefunden: Der etwa sechs Monate alte Hund sei zwar leicht abgemagert aber sonst in einem wohlbehaltenen Zustand.

Der Hund «Sammy» (undatierte Aufnahme): Der sechs Monate alte, ausländische Straßenhund hielt die Polizei am Flughafen München auf Trab. Sammy war dort bei der Übergabe an seine neue Besitzerin davongelaufen. Bild: Polizeiinspektion Flughafen München, dpa (Archivbild)

Taxifahrerin verhindert 18.000 Euro Betrug

Callcenter-Betrüger, die sich als Polizisten ausgeben sind nichts Neues. Trotzdem fallen vor allem ältere Menschen immer wieder auf diese Betrüger herein. Das hat eine Taxifahrerin im Oberallgäu verhindert. Sie fuhr einen 80-Jährigen zur Bank, nachdem dieser einen Anruf von einem „falschen Polizeibeamten“ erhalten hatte. Dabei hörte die 54-jährige Fahrerin das Gespräch zwischen dem 80-Jährigen und dem Telefonbetrüger mit und verständigte die „richtige“ Polizei.