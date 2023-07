Diese sechs schönen Geschichten haben das Allgäu diese Woche bewegt

Die erste Aperol Spritz Andacht, das Memminger Stadtfest und beliebte Restaurants. Diese guten Nachrichten gibt's diese Woche aus dem Allgäu.

03.07.2023

In Kaufbeuren fand die erste Aperol-Spritz-Andacht statt

Pfarrerin Dorothée Stürzbecher-Schalück veranstaltete am Mittwoch erstmals eine „Aperol-Spritz-Andacht“ im Kaufbeurer Jordanpark. Statt auf Kirchenbänken saßen 200 Besucherinnen und Besucher auf Sonnenstühlen oder im Gras, einen Altar gab es nicht, dafür aber eine kleine Bühne, und in der Predigt ging es um einen Cocktail. „Das hatte fast schon Festivalatmosphäre“, sagt Dorothée Stürzbecher-Schalück begeistert.

Pfarrerin Dorothée Stürzbecher-Schalück möchte neue Wege gehen: Mit Aperol-Spritz-Andachten. Bild: Harald Langer

Tausende Menschen feierten auf dem Memminger Stadtfest

Vergangenes Wochenende haben mehrere tausend Menschen auf dem Memmiger Hallhof das Stadtfest gefeiert. Der von Bäumen gesäumte Platz erwies sich als guter Ersatz für den Marktplatz, auf dem derzeit Bauarbeiten stattfinden. Ein schönes Bild bot das Pferdegespann mit dem riesigen Bierfässern der Memminger Brauerei, auf dem zum ersten Mal der neue Oberbürgermeister Jan Rothenbacher einfuhr. Er meisterte den ersten Fassanstich seiner Amtszeit mit Bravour.

Zwei Vermisste in Kempten wieder aufgetaucht

Eine 19-Jährige aus Baden-Württemberg wurde am Freitag in Kempten wohlbehalten aufgefunden. Sie war am Dienstag als vermisst gemeldet worden. Ähnlich verhielt es sich mit einer 16-Jährigen, die seit Sonntag nicht mehr in ihre Kemptener Wohnung zurückgekehrt war. Ein Verwandter der Jugendlichen aus Augsburg meldete sich am Donnerstag bei der Polizei und teilte mit, dass sich die Vermisste wohlbehalten bei ihm befinde.

Eine 16- und eine 19-Jähriger waren bei der Polizei Kempten als vermisst gemeldet worden. Nun sind beide wieder aufgetaucht. Bild: Lino Mirgeler, dpa (Symbolbild)

Schloss Neuschwanstein winkt der Welterbe-Titel

Nun ist klar: Schloss Neuschwanstein könnte den Unesco-Welterbe-Titel bekommen. Die Schwangauer sprachen sich bei einem Bürgerentscheid mehrheitlich dafür aus. Damit sind die Weichen gestellt und der Freistaat kann den Unesco-Antrag für die Königsschlösser von Ludwig II. auf den Weg bringen. Etwa 44 Prozent der Abstimmenden hatten sich gegen eine Unterstützung des Welterbe-Antrags ausgesprochen, rund 56 Prozent dafür.

Der Freistaat kann den Unesco-Antrag auf den Weg bringen. Bild: Benedikt Siegert

13 Allgäuer Restaurants schaffen es in den Gault&Millau-Restaurantführer

13 Restaurants haben es in den Restaurantführer Gault&Millau geschafft. Der Gault&Millau empfiehlt nach eigener Aussage die 1000 besten Restaurants in Deutschland. Er gilt neben dem "Guide Michelin" als wichtigster Gourmetführer. Das beste Restaurant in ganz Bayern ist das "Jan" in München. Eine Liste der Allgäuer Restaurants, die eine Auszeichnung bekommen haben, finden Sie hier.

Im Allgäu soll gibt es laut Gault&Millau 13 der 1000 besten Restaurants Deutschlands. Bild: Dasha Petrenko, Imago

Bergwacht Hindelang feiert 100-jähriges Bestehen

Vor 100 Jahren wurde die Bergwacht im Allgäu gegründet. In ihrem Gründungsjahr 1923 hatte die Hindelanger Bergwacht vor allem einen Auftrag – die heimische Flora und Fauna schützen. Die Hauptaufgaben haben sich seitdem grundlegend verändert. Im Jubiläumsjahr 2023 sind die Hindelanger Bergretter und ihre Allgäuer Kameraden vor allem eines: Lebensretter. Einen Einblick in die Geschichte bekommen Sie hier.

100 Jahre Bergwacht Hindelang 2023 mit einem Blick zurück und mit den derzeitigen Aktiven Bild: Bergwacht Hindelang

