Auf der Hündeleskopfhütte bei Pfronten ist die Speisekarte rein vegetarisch. Wirtin Silvia Beyer will ihre Gäste mit Musik und regionalen Produkten beglücken.

04.08.2021 | Stand: 17:00 Uhr

"In der ersten Woche hat sich mal ein Gast beschwert, dass es keine Landjäger zur Brotzeit gibt. Das war aber der Einzige seither", sagt Hüttenwirtin Silvia Beyer. Sie bewirtschaftet mit der Hündeleskopfhütte (1.180 Meter) am Edelsberg bei Pfronten die einzige Hütte in Bayern, die ausschließlich vegane und vegetarische Gerichte auf der Speisekarte hat.