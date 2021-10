Die Hüttenwirte im Allgäu ziehen eine durchwachsene Bilanz. Der gute September entschädigte für viele Regentage im Hochsommer. Doch wie geht es weiter?

15.10.2021 | Stand: 11:44 Uhr

Hubert Kaufmann von der Fiderepasshütte ist einer der letzten Hüttenwirte in den Allgäuer Alpen, der den Alpenvereins-Stützpunkt in den Oberstdorfer Bergen am Sonntagnachmittag zusperren wird und in den folgenden Tagen winterfest macht.