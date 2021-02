Haben die Nacktfotos von Skispringerin Juliane Seyfarth ein Nachspiel?

Skispringerin Juliane Seyfarth hat für den "Playboy" die Hüllen fallen lassen. Das kam bei ihrem Team in Oberstdorf aber nicht gut an - aus einem Grund.

10.02.2021 | Stand: 19:12 Uhr

Der Aufschrei, hörte man aus Oberstdorf, sei am Mittwochmorgen schon sehr groß gewesen, als Deutschlands Boulevard-Zeitung Nummer eins vermeldete: Skispringerin Juliane Seyfarth hat sich kurz vor Beginn der Heim-WM in Oberstdorf für das Männermagazin Playboy ausgezogen. Die Entrüstung im Team der deutschen Skisprung-Nationalmannschaft der Frauen hatte allerdings nichts mit den Nacktfotos an sich zu tun, sondern lediglich mit dem Umstand, dass die 30-Jährige weder gegenüber Bundestrainer Andreas Bauer noch ihren Teamkolleginnen, mit denen sie seit Sommer Tag für Tag trainiert, auch nur ein Wort darüber verloren hatte.