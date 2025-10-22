Bald ist Halloween – wie gut kennen Sie sich mit dem Brauch aus?

Jedes Jahr am 31. Oktober ist Halloween. Dieses Jahr fällt das gruslige Fest auf einen Freitag. An dem Tag gibt es im ganzen Allgäu schaurige Veranstaltungen, Partys und verkleidete Kinder ziehen um die Häuser, um nach Süßigkeiten zu fragen.

Online-Quiz: Testen Sie Ihr Halloween-Wissen

Wissen Sie, woher der Halloween-Brauch kommt? Warum man gruselige Fratzen in Kürbisse schnitzt oder welche Feiertage es rund um Halloween gibt? Testen Sie jetzt Ihr Wissen in unserem Online-Quiz:

Ausflugstipps im Allgäu für Halloween

Neben Süßem gibt es an Halloween auch „Saures“, also Streiche. Doch was ist am 31. Oktober erlaubt und welche Streiche gehen zu weit? Die Antwort darauf, hat uns hier die Allgäuer Polizei gegeben.

Für die Gruselstimmung an Halloween sorgen schaurige Filme – klar. Es gibt aber auch im Allgäu mystische Orte mit einer teils traurigen oder schrecklichen Geschichte. Diese fünf Orte eignen sich für einen Ausflug an Halloween.

Alternativ bietet sich im trüben Herbst auch ein Ausflug zu einer der vielen Burgen im Allgäu ein. Ein paar Ausflugs-Tipps geben wir hier. Auch in Vorarlberg gibt es eine geschichtsträchtige Burg, bei der sich ein Besuch lohnt.

Halloween 2025 im Allgäu: Gruselige Gedichte für Kinder

„Süßes oder Saures“ ist langweilig? Dann gibt es hier drei Halloween-Gedichte, die Kinder vor den Haustüren ihrer Nachbarn vortragen können:

Heute Nacht ist es so weit,

die Spukgespenster sind bereit.

Sie schleichen sich auf leisen Sohlen,

um Süßes sich von dir zu holen.

Die Geister heulen schaurig laut,

Knochen scheppern, Gänsehaut.

Pass auf, wenn du nichts Süßes hast,

dann kriegst du einen Streich verpasst!

Hexen, Teufel und Gespenster,

ziehen heut von Haus zu Haus,

schauen auch in eure Fenster

und treiben böse Geister raus.

Dafür holt ihnen schnell zum Dank,

Süßigkeiten aus dem Schrank.

