Kürbis kaufen am Straßenrand: Hier ist es im Allgäu möglich

Im Allgäu sieht man derzeit vielerorts Kürbisstände am Straßenrand. In unserer Übersichts-Karte haben wir die Stände in der Region verortet.

28.09.2022 | Stand: 10:06 Uhr

Von Küchenstar bis Grusel-Deko - Kürbisse sind aus dem Herbst nicht wegzudenken. Sie werden oft für Suppen, Eintöpfe, als Dekoration und auch als Kuchenzutat verwendet. In den vergangenen Jahren hat sich der Kürbis regelrecht vom"Kriegsgemüse" zur Trendfrucht und Allzweckwaffe gemausert. Kaufen kann man sie nicht nur nahezu in jedem Supermarkt, häufig bieten Landwirtinnen und Landwirte das Herbstgemüse auch in Ständen am Straßenrand in allerlei Farben und Formen an.

Kürbis kaufen in der Nähe: An diesen Ständen im Allgäu gibt es Kürbisse

So ist es nicht verwunderlich, dass man beim Autofahren im Allgäu derzeit vielerorts Kisten voller Kürbisse entdeckt. Meist gibt es dort irgendeine Art von Behälter, in dem Kunden das Geld einwerfen können. Das Geschäftsmodell beruht also meist auf Vertrauen und Ehrlichkeit.

Um aber nicht unnötigerweise einen Umweg fahren zu müssen, oder auf dem Rückweg vom Wanderausflug vielleicht noch ein paar Kürbisse kaufen zu können, haben wir auf dieser Karte mehrere Kürbisstände im Allgäu verortet.

Hier gibt es im Allgäu Kürbisse zu kaufen:

Wissen Sie von einem Kürbisstand, der auf der Karte noch nicht markiert ist? Dann schreiben Sie uns den Standort per Mail an digitalteam@azv.de!

