Halten sich die Allgäuer an die FFP2-Maskenpflicht? Das sagt die Polizei

Seit Montag kontrolliert die Polizei in Bayern, ob die FFP2-Masken getragen werden und ahndet Verstöße mit einem Bußgeld. Wie das bisher im Allgäu läuft.

28.01.2021 | Stand: 11:36 Uhr

Seit dem 18. Januar muss in Bayern beim Einkaufen, in öffentlichen Verehrsmitteln und beim Arzt eine FFP2-Maske getragen werden. Eine Woche lang zeigte die Polizei Milde. Wer ohne FFP2-Maske erwischt wurde, musste nicht zahlen.

Das ist jetzt vorbei.

Seit Montag kontrolliert die Polizei in Bayern verstärkt, ob die FFP2-Maskenpflicht eingehalten wird. Wie gut halten sich die Allgäuer an die neue Regel?

Konkrete Zahlen, wie häufig im Allgäu in den letzten Wochen gegen die FFP2-Maskenpflicht verstoßen wurde, konnte die Polizei auf Nachfrage nicht nennen. Das sei laut Holger Stabik, Sprecher des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West, aus folgendem Grund "schwierig": Die Statistik der Polizei unterscheide nicht, ob jemand gar keine Maske oder keine FFP2-Maske getragen hat.

Beides wird in Bayern gleich geahndet. Wer gegen die Maskenpflicht verstößt - ob wegen fehlender Maske oder falscher Maske -, muss mit einem Bußgeld von 250 Euro rechnen.

Kein starker Anstieg der Maskenverstöße im Allgäu

Trotz verstärkter Kontrollen und verschärfter Regeln gebe es laut Stabik in dieser Woche keinen wesentlichen Anstieg der Masken-Verstöße im Allgäu. Generell würden die Zahlen von Tag zu Tag stark schwanken. An Tagen, an denen beispielsweise gegen die Corona-Maßnahmen demonstriert wird oder wenn die Polizei Sonderkontrollen durchführt, zähle die Statistik mehr Verstöße.

Das muss man bei FFP2-Masken beachten

FFP2-Masken schützen besonders gut vor Partikeln. Die Bezeichnung FFP stammt aus dem Englischen und bedeutet "Filtering Face Piece". Eingeteilt werden die Masken in Schutzkategorien von 1 bis 3. Ursprünglich kennt man FFP2-Masken vor allem aus dem Handwerk - Arbeiter schützen sich damit dagegen, Staub oder andere giftige Stoffe einzuatmen. Bild: Frank Rumpenhorst, dpa (Symbolbild)

Seit Montag gilt in Bayern in einigen Bereichen eine FFP2-Maskenpflicht. Unter anderem in Arztpraxen, auf Wochenmärkten und bei Physiotherapeuten. Bild: Matthias Balk, dpa (Symboldbild)

Die FFP2-Maskenpflicht gilt aber auch im Nahverkehr. Bereits am Montag waren die meisten Fahrgäste vorbereitet, hieß es aus den vier größten Städten in Bayern. Bild: Tobias Hase, dpa (Symbolbild)

Aber auch in Geschäften müssen Kunden eine FFP2-Maske tragen. Bis zum 24. Januar gilt aber bei der FFP2-Maskenpflicht eine Kulanzwoche. Heißt: Verstöße werden noch nicht bestraft. Bild: Sven Hoppe, dpa (Symbolbild) Grundsätzlich sind FFP-Masken vom Hersteller als Einmalprodukte und nicht zur Wiederverwendung vorgesehen, sagen Experten. Forscher beschreiben allerdings zwei Wege, wie ihren Erkenntnissen zufolge FFP2-Masken doch wiederverwendet werden können: mehrere Tage lang an der Luft trocknen lassen oder für eine Stunde bei 80 Grad Ober- und Unterhitze im Ofen aufheizen. Bild: Till Simon Nagel, dpa (Symbolbild)

FFP2-Masken sind nicht apothekenpflichtig. Sie können daher auch im normalen Einzelhandel angeboten werden. Im normalen Einzelhandel sind zwar einige Geschäfte wie Baumärkte, die normalerweise FFP2-Masken führen, geschlossen - allerdings haben auch viele Drogeriemärkte die Masken im Angebot. Auch online werden sie angeboten. Bild: Friso Gentsch, (Symbolbild)

Wer sich eine FFP2-Maske zulegt, sollte unbedingt auf die CE-Kennzeichnung achten, der immer eine vierstellige Nummer folgen muss. Außerdem muss auf die Schutzklasse – also FFP2 oder FFP3 – hingewiesen werden. Herstellername und Produktbezeichnung seien ebenfalls ein Muss, sagt ein Experte der IFA (Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung). Bild: Sven Hoppe, dpa (Symbolbild)

Gemäß deutschen Arbeitsschutzvorgaben ist die durchgehende Tragedauer von FFP2-Masken bei gesunden Menschen laut dem Robert-Koch-Institut begrenzt. Sie sollte maximal 75 Minuten betragen, dann sollten 30 Minuten Pause gemacht werden , um sich vom erhöhten Atemwiderstand zu erholen. Denn tatsächlich ist das Atmen durch eine FFP2-Maske schwerer. Bild: Ralf Lienert (Symbolbild) Geplante bayernweite Schwerpunktkontrollen seien der Polizei im Allgäu nicht bekannt. Bislang kontrolliere die Polizei die Einhaltung der FFP2-Maskenpflicht vor allem auf öffentlichen Plätzen und in Bus und Bahn. In Ladengeschäften werde von der Polizei nicht so stark kontrolliert. Hier sind also die Ladenbesitzer und deren Mitarbeiter in der Pflicht.

Wie sich die Maskenarten unterscheiden

Während in Bayern eine FFP2-Maske oder Masken mit vergleichbarem oder höherem Schutzstandard wie FFP3, N95, P2, KF94, DS und KN95 getragen werden muss, sind im Rest von Deutschland medizinische Masken vorgeschrieben. Im Gegensatz zu Bayern sind also auch OP-Masken erlaubt. Worin unterscheiden sich die Maskenarten und wie gut schützen sie ihren Träger und andere?

