Die Folgen des Ukraine-Kriegs haben den Bau erreicht: Es fehlt an Material. Eben herrschte Boom-Stimmung in der Branche, plötzlich steht Kurzarbeit im Raum.

18.05.2022 | Stand: 07:53 Uhr

Irgendwie ist die Energiepreiskrise an allem schuld. Zumindest an den steigenden Kosten in der Baubranche. Und die bekommen Unternehmerinnen und Unternehmer wie auch ihre Kunden gerade deutlich zu spüren. Auch Franz Schichtl vom gleichnamigen Bauunternehmen. Er steht auf einer seiner Baustellen im Ostallgäu im trockenen Gras.

