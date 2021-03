Dieses Jahr reihenweise Absagen, nächstes Jahr "wahrer Hochzeits-Boom"

Seit Monaten bleiben Hochzeits-Locations im Allgäu wegen Corona leer. Veranstalter planen mit vielen Nachhol-Feiern im Sommer. Unsicherheit gibt es trotzdem.

29.03.2021 | Stand: 13:00 Uhr

Normalerweise feiern jährlich dutzende Paare ihre Hochzeit - den Tag der Träume für viele Verliebte - auf dem Gauklerhof in Waltenhofen. Er liegt idyllisch zwischen Kempten und Immenstadt am Niedersonthofer See. Doch momentan ist es dort ruhig. Corona verbietet diese Feste aktuell, vermutlich bis in den Frühsommer hinein. Die Betreiber der Hochzeits-Location, Benjamin Gaukler und seine Familie, sind aber trotzdem zuversichtlich. „Wir kommen zurecht“, sagt Gaukler. Aus ihrer Sicht trifft sie die Pandemie nicht so hart wie beispielsweise die Hotel- und Gastronomiebranche. Doch wie plant ein Veranstalter Hochzeiten, wenn man nicht weiß, wann es sie wieder gibt?