Deswegen sieht man gerade so viele Ballons über den Allgäuer Bergen

Über den Allgäuer Bergen, genauer gesagt den Ammergauer Alpen, sind aktuell besonders viele Heißluftballons zu sehen. Woran das liegt.

17.01.2023 | Stand: 11:23 Uhr

Über dem Füssener Land konnten aufmerksame Beobachter vor allem am Dienstag, 17. Januar eine Vielzahl von Ballonen beobachten. Grund dafür ist das noch bis zum 28. Januar stattfindende internationale Ballonfestival im Tannheimer Tal in Österreich. Das seit dem 8. Januar laufende Festival hatte bisher allerdings stark mit dem schlechten Wetter zu kämpfen und musste daher viele Fahrten absagen.

Ballonfestival: Dutzende Ballone fliegen über das Allgäu

Laut dem Festival-Organisator Rudi Höfer entscheiden die Piloten jeden Tag aufs Neue, ob und in welchem Rahmen Ballonfahrten möglich sind. Und da das Wetter an diesem Dienstag endlich einmal mitspielte, konnten gleich 22 Ballone abheben, so Höfer. Vom Tannheimer Tal aus geht es dann für viele in Richtung Füssener Land - Aussicht auf Schloss Neuschwanstein und Allgäuer Alpen inklusive. Eine solche Panoramafahrt über das Allgäu ist allerdings nur bei passenden Wetterbedingungen möglich.

Ballonglühen als Festival-Highlight

Da die Prognosen für die restliche Woche vor allem Schnee und Wolken voraussagen, befürchtet Höfer nur noch wenige Fahrten in dieser Woche. Doch für die letzte Woche des Festivals erwartet der Organisator noch einmal besseres Wetter und damit mehr Ballon-Fahrten. Der erfolgreiche Festivaltag am Dienstag endet mit einem besonderen Highlight des Festivals: dem Ballonglühen in Jungholz. Das erste Glühen am Dienstag, 10. Januar in Nesselwängle musste wetterbedingt abgesagt werden, doch in Jungholz scheint das besondere Ereignis wie geplant stattfinden zu können.

Wer gerne einmal mit einem der Ballons mitfahren möchte, kann sich bei der Tourismusinformation Tannheim melden und informieren. Eine Ballonfahrt kostet 270 Euro pro Person.