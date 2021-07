"Es tut gut, wenn man sich mal alles von der Seele reden kann": Helfer aus der Region fahren ins Hochwasser-Gebiet

Eine Schnelleinsatzgruppe des BRK fährt am Samstag in eines der vom Unwetter zerstörten Gebiete in Rheinland-Pfalz. Thomas Rittel (links) und Andreas Büchler haben den Marschbefehl telefonisch am Freitag um 11 Uhr erhalten. Die schriftliche Bestätigung ging kurz nach 16 Uhr ein.