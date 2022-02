Streit ums Heli-Skiing am Arlberg: Umweltschützer fordern Verbot - Anbieter wehrt sich

Am Arlberg darf ein Hubschrauber-Unternehmen weiter Skifahrer zum Gipfel fliegen. Umwelt- und Klimaschützer üben Kritik. Was im Allgäu gilt.

Für Tiefschneefans unter den Skifahrern oder Snowboardern klingt die Vorstellung verlockend: Sich mit dem Hubschrauber zum Gipfel fliegen lassen und anschließend über eine Stunde lang teils unberührte Schneehänge hinabfahren. In Deutschland ist das sogenannte Heli-Skiing zwar verboten. Gleiches gilt in Österreich, allerdings mit einer Ausnahme: In Vorarlberg darf ein Anbieter Wintersportler auf den 2652 Meter hohen Berg namens Mehlsack sowie den 2450 Meter hohen Gipfel des Schneetäli transportieren. Die Landesregierung hat die im Januar ausgelaufene Genehmigung um zweieinhalb Jahre verlängert. Massive Kritik kommt von Umwelt- und Klimaschützern.

Darunter ist auch der österreichische Alpenverein (ÖAV). „Man fragt sich, wie so eine Destination wie die Arlberg-Region, die sich den nachhaltigen Tourismus fast als ihre eigene Erfindung auf die Fahnen heftet, ausgerechnet mit einem derart fragwürdigen touristischen Angebot punkten will“, schimpft Lilian Dagostin, Leiterin der Naturschutz-Abteilung beim ÖAV. Der Streit ums Heli-Skiing belastet sogar die schwarz-grüne Koalition in Vorarlberg. Laut ÖVP-Landesrat Christian Gantner, unter anderem zuständig für Tourismus, wurde die Entscheidung nach „reiflicher Abwägung aller Stellungnahmen“ getroffen.

Grüne schütteln den Kopf: Wie kann das sein?

Kopfschütteln herrscht dagegen bei den Grünen: „Für mich ist es in keiner Weise nachvollziehbar, dass Vorarlberg – als einziges Bundesland in ganz Österreich – Hubschrauberflüge auf Berggipfel erlaubt, um einer kleinen Gruppe von Reichen das Befahren unverspurter Hänge zu erlauben“, kritisiert Umweltpolitiker Johannes Rauch. Er will prüfen lassen, „ob und wie ein generelles Verbot von Heliskiing in einem Landesgesetz verankert werden könnte“.

Zu Unrecht an den Pranger gestellt fühlt sich dagegen die Firma Wucher Helicopter, die seit 40 Jahren Heli-Skiing anbietet. „Da wird aus einer Mücke ein Elefant gemacht“, sagte ein Sprecher auf Nachfrage unserer Redaktion.

Anbieter verteidigt seine Flüge

250 Flüge mit 1000 Passagieren seien pro Saison vor der Corona-Pandemie gestartet worden. Der Treibstoffverbrauch sei – alle Flügen zusammengerechnet – „nicht größer als bei einem zweistündigen Langstreckenflug“. Für das Unternehmen, das teils auch Lastentransporte und Rettungsflüge im Allgäu fliegt, sei Heli-Skiing eine wichtige Einnahmequelle. Erlaubt sind Flüge vom 1. Dezember bis 31. Mai des nächsten Jahres. An Samstagen, Sonn- und Feiertagen ist der Betrieb untersagt. Die Kritik hält man bei Wucher für völlig überzogen. Besonders ärgert man sich über die Darstellung von Heli-Skiing als „Reichen-Sport“. Zur Orientierung: Die Flugkosten für vier Personen, darunter ein Bergführer, liegen zwischen 490 und 550 Euro. „Das leisten sich auch Normalverdiener zum Beispiel aus dem Allgäu als Saisonhighlight.“

Heli-Skiing in den Allgäuer Alpen ist dagegen verboten

In den Allgäuer Alpen ist Heli-Skiing dagegen verboten. Unabhängig davon würde es dort auch keinen Sinn machen, erklärt Winfried Hagen von „Alpin Tours“, einem großen Anbieter von Heli-Skiing im Ausland mit Sitz in Oy-Mittelberg (Kreis Oberallgäu). Die Berge seien zu niedrig. „Am besten eignen sich Gletscher“, sagt der Experte, der Heli-Skiing in Ländern wie USA oder Kanada anbietet. Teils würde dort im Umkreis von 200 bis 300 Kilometern kein Mensch leben. Die Nachfrage sei aktuell „sehr stark.“ Auch viele Allgäuer seien unter seinen Kunden.

Doch nicht jeder verwirklichlicht sich den „Heli“-Traum, selbst wenn er das nötige Geld dazu hätte. Viele Tiefschneefans entscheiden sich bewusst für eine Skitour. Auch am Mehlsack, für dessen Aufstieg Tourenbeschreibungen fünf Stunden ansetzen.

