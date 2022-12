Helloween mit Hammerfall: Kurz vor Weihnachten gibt’s das ganz große Heavy-Metal-Paket in Kempten

Am Sonntag rockt die wiedervereinte Metalband Helloween mit Hammerfall in Kempten. Aller Streit der Kürbisköpfe ist ausgeräumt, die Band immens erfolgreich.

Nein, ein gemütliches Kaffeekränzchen wird das Konzert von Helloween am 3. Adventssonntag in der Big Box Allgäu in Kempten wohl nicht. Hart, schnell und laut, wenn auch melodisch, soll es am Sonntag, 11. Dezember, ab 19.30 Uhr zugehen, wenn die Hamburger Power-Metal-Urgesteine losrocken. Um die 3200 Metal-Heads werden erwartet. Denn bei dem Konzert tritt Helloween erstmals im Allgäu als wiedervereinte Supergroup auf, also einschließlich Gründungsmitglied und Gitarrengott Kai Hansen sowie Michael ("Michi") Kiske mit seiner kristallinen, vier Oktaven umfassenden Stimme.

Im Allgäu waren Helloween wiedervereint noch nicht - und auch Hammerfall haben neue Lieder dabei

Klar, in der „Pumpkins-United“-Formation mit drei (!) Sängern, drei Gitarristen, Bassist und Schlagzeuger haben sie schon ihr aktuelles - schlicht Helloween betiteltes - Album aufgenommen und auch schon 2017/18 vor Corona angefangen weltweit zu touren. Aber eben nicht in Kempten und nicht mit den schwedischen Kollegen (oder sollte man Epigonen sagen?) von Hammerfall, die ebenfalls neue Songs im Gepäck haben.

So steht der Auftritt, für den die Metaller laut Helloween-Frontman Andi Deris zu Weihnachten ein „gewaltiges Metal-Package“ geschnürt haben, unter dem Motto „United Forces“. O-Ton der Band: „Weil wir zusammenhalten mussten, um die quälende Live-Pause in der Corona-Zeit zu ertragen ...“ Eine Pause, die gerade der frühere Helloween-Mitgründer und spätere Gamma-Ray-Gründer Kai Hansen wohl schlecht ertrug - geht man nach der ein oder anderen öffentlichen Äußerung, die er tätigte.

Auch Andi Deris kann hoch singen - und er schreibt inzwischen die meisten Lieder für Helloween

Die meisten Lieder des aktuellen Albums stammen übrigens aus der Feder von Sänger Deris, der sich in all den Jahren ohne Hansen und Kiske neben Gründungsmitglied Michael „Weiki“ Weikath zum Hauptsongschreiber der Band gemausert hat, und mit dem Helloween in der Szene stets sehr erfolgreich blieb. Zumal es auch Deris verstand, mit seiner Stimme, die ebenfalls einen hohen Wiedererkennungswert hat, die hohen Gesangstöne der Kiske-Ära zu treffen.

Trotzdem trauerten zig Fans vor der langersehnten Reunion der Kürbisköpfe unbeirrt der bis dato allererfolgreichsten Zeit von Helloween mit Kiske/Hansen Ende der 1980er nach. Der Zeit, in der Hits wie „Future World“, „Dr. Stein“ oder „I want out“ entstanden, mit deren Hilfe es die Band sogar in einigen Ländern in die Mainstream-Charts schaffte. Helloween wurde schon damals als einer der erfolgreichsten deutschen Metal- und Hardrock-Exporte „ever“ in einem Atemzug mit den Scorpions und Accept genannt.

Streit trennte die Helden, Hansen und Kiske gingen ihrer Wege, verloren sich aber nie aus den Augen

Streit, auch musikalischer Natur, trennte die Helden jedoch bald darauf. Helloween holten Andi Deris von der Hardrock-Band Pink Cream 69 und rockten mit ihm erfolgreich weiter und Hansen feierte mit seiner eigenen Heavy-Meta-Band Gamma Ray Erfolge. Kiske wiederum probierte als Sänger alle möglichen Musikstile aus. Ganz aus den Augen verlor sich ein Teil der Protagonisten freilich nie.

Kiske wie Hansen waren etwa an Tobias Sammets Rockprojekt „Avantasia“ schon mehrfach beteiligt und musizierten auch gemeinsam bei ihrer Hardrock-Formation Unisonic. Und so wie Kiske bei Hansens Metal-Band Gamma Ray gelegentlich auch live mitwirkte, stand Hansen sogar mehrfach gemeinsam mit den Ex-Kollegen von Helloween auf der Bühne – wenn Helloween und Gamma Ray gemeinsam tourten. Nur Helloween und Kiske schienen sich nichts mehr zu sagen zu haben.

Nun ist aller Streit ausgeräumt, die Band hat gemeinsam Spaß - und rockt wieder die Charts

Nun aber ist aller Zwist ausgeräumt – Michael Weikath („Weiki“) und Michael Kiske („Michi“) mögen sich wieder, und der Sänger Kiske und sein Co-Sänger und zwischenzeitlicher Nachfolger Deris sind sogar dicke Freunde - und alle sieben Helloween-Mitglieder haben sichtlich Spaß daran, gemeinsam zu rocken.

Auch das neue selbstbetitelte Helloween-Album konnte sich in insgesamt zehn Ländern unter den Top Ten der offiziellen Album-Charts platzieren, darunter zwei erste Plätze in Deutschland und Spanien. Auch in der Schweiz (Platz 2) und Österreich (Platz 3) erreichte der Langspieler hohe Positionierungen.

