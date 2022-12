"Helter Skelter"-Frontmann Peter Schreiner veröffentlicht Soloalbum

Der Unteralllgäuer Peter Schreiner ist der Kopf der Classic-Rock-Band Helter Skelter. Nun hat der 60-Jährige ein Soloalbum mit deutschen Texten veröffentlicht.

28.12.2022 | Stand: 18:56 Uhr

„Die alte Welt ist am Ertrinken / Und man schaut zu wie’s Wasser steigt / Das was war, soll versinken / Für ne schöne neue Zeit ... ohne mich!“, singt Peter Schreiner in seinem Song „Ohne mich (Zähl auf mich)“. Ungewohnte Töne sind dies. Denn viele kennen den Unterallgäuer als Frontmann der Classic-Rock-Formation „Helter Skelter“, die seit 16 Jahren die Hits der späten 1960er bis 1980er Jahre auf die Bühnen der Republik bringt – am 14. Januar wieder in der Big Box in Kempten. Die auftrittslose Corona-Zeit hat Schreiner, der hauptberuflich als Rechtsanwalt arbeitet, für ein Soloalbum genutzt, auf dem er sich als gewiefter Songwriter und Musiker zeigt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.