Wo lässt sich der Herbst im Allgäu genießen? Verraten Sie uns Ihre Tipps!

Gelbe, rote und braune Blätter an den Bäumen, knirschendes Laub unter den Füßen und in der Ferne sind die gezuckerten Berge zu sehen: Das Allgäu bietet auch im Herbst wunderschöne Fotomotive und Plätze zum Verweilen.

AZ-Umfrage: Ihre Lieblingsplätze im Herbst im Allgäu

Wir möchten von Ihnen wissen: Wo halten Sie sich am liebsten im Herbst auf? Welche Ausflüge eignen sich im Allgäu prima zu dieser Jahreszeit? Und wo lässt sich der goldene Oktober jetzt am besten genießen?

Verraten Sie uns Ihre Tipps und Lieblingsplätze – entweder direkt als Kommentar in diesem Artikel oder hier in unserer Umfrage:

Sie benötigen noch etwas Inspiration? In unserer Fotogalerie finden Sie die schönsten Herbstbilder unserer Leserinnen und Leser:

Herbstbilder einsenden bei der AZ: So funktioniert es

So können Sie mitmachen:

Schicken Sie uns Ihr Lieblingsfoto einfach per E-Mail an digitalteam@azv.de. Bitte geben Sie an:

Betreff: Allgäu-Herbst-Momente

Ihren Vor- und Nachnamen

Wann und wo das Foto aufgenommen wurde

Schöne Ausflüge im Herbst im Allgäu

Wandern ist im Herbst – vor allem in höheren Lagen – nur noch bedingt möglich oder lediglich für erfahrene Bergsteiger empfohlen. Denn oben am Berg kann bereits Schnee liegen. Wenn Sie dennoch etwas höher hinaus möchten, gibt es hier Tipps vom Deutschen Alpenverein (DAV) zum sicheren Wandern im Herbst. Im Oberallgäu haben auch noch Hütten geöffnet.

Alternativ bietet sich ein Spaziergang im Flachen an. Dafür gibt es schöne Runden um Allgäuer Seen oder durch einen Wald. Die Tipps unserer Redaktion lesen Sie hier.

Jeden Donnerstag erscheint dazu unser Newsletter „Aktiv im Allgäu“ mit ausgewählten Tipps fürs Wochenende. Wanderrouten, Veranstaltungen und Ausflugstipps für Freizeitsportler und Familien, zusammengestellt von unserer Redaktion. Alle Informationen dazu finden Sie hier.