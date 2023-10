Evi Sachenbacher-Stehle unterwegs in der Region: Ihr Tourentipp für Familien

Evi Sachenbacher-Stehle war am Wochenende mit ihrer Familie in den Allgäuer Alpen unterwegs. Das ist ihr neuester Tourentipp.

23.10.2023 | Stand: 12:12 Uhr

Die ehemalige Profi-Skilangläuferin und Biathletin Evi Sachenbacher-Stehle war am Wochenende erneut in den Allgäuer Alpen unterwegs. Auf ihrer Facebook-Seite und auf Instagram empfielt sie eine Wandertour für Familien, die man gut im Herbst machen kann.

Die ehemalige Profispotlerin machte am Sonntag mit ihrer Familie eine Wanderung vom Walmendinger Horn über die Ochsenhofer Köpfe. "Wer nicht gerne viele Höhenmeter bergauf laufen möchte, aber trotzdem trittsicher und schwindelfrei ist, für den ist diese Tour ideal", schreibt sie dazu.

Tour für Familien im Herbst: Tipp von Evi Sachenbacher-Stehle

Die Tour beginnt in Mittelberg im Kleinwalsertal. Mit der Bergbahn geht es hinauf aufs Walmendinger Horn. Wer Lust auf etwas mehr Höhenmeter hat, kann auch zu Fuß nach oben laufen. Vom Walmendingerhorn geht es weiter über den Grat der Ochsenhofer Köpfe. Für den Rückweg nennt Sachenbacher-Stehle zwei Optionen: Entweder kann man zurück nach Baad (Kleinwalsertal) laufen oder den Rundweg etwas unterhalb zurück zur Gondelbahn nehmen.

Es ist nicht die erste Wandertour im Allgäu, die die Ex-Profisportlerin im Allgäu ihren Followern empfiehlt. Hier lesen Sie einen weiteren Tipp: eine Bergtour auf den Hohen Ifen und das Hahnenköpfle.

Die Wandersaison in den Allgäuer Alpen geht langsam zu Ende. Ein paar Hütten haben aber noch geöffnet. Hier finden Sie den Überblick.

Das ist Evi Sachenbacher-Stehle

Evi Sachenbacher-Stehle (Jahrgang 1980) wurde in Traunstein in Oberbayern geboren. Sie ist ehemalige Skilangläuferin und Biathletin. In ihrer aktiven Zeit als Profisportlerin gewann sie mehrmals Gold und Silber bei Olympia. Außerdem sahnte sie bei mehreren Skiweltmeisterschaften Medaillen ab. Seit Juli 2005 ist sie mit dem Skirennläufer Johannes Stehle verheiratet. Sie haben zwei gemeinsame Kinder und wohnen in Fischen im Allgäu.

Lesen Sie auch: Das sollten Urlauber und Ausflügler im Herbst im Allgäu gesehen haben

Mehr Nachrichten aus dem Allgäu lesen Sie hier.